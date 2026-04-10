Agenda informativa multisoporte América para el viernes 10 de abril 2026

ESTADOS UNIDOS

- El vicepresidente JD Vance aseguró antes de partir hacia Pakistán que confiaba en que las negociaciones de paz para poner fin a la guerra de Irán "serán positivas", aunque añadió "ya veremos, por supuesto". (foto) (video)

- La histórica misión de Artemis II concluye con el regreso de los cuatro astronautas de la Tierra, donde amenizarán en el Pacífico mientras personal de la NASA y la Marina de Estados Unidos los esperan. (foto) (video) (infografía)

- La NASA ofrece una conferencia de prensa posterior al amerizaje de la misión Artemis II. (foto) (video)

- El Festival de Coachella abre este viernes su 25 edición en Indio (California), en una edición marcada por la presencia de Karol G. (foto)

- Fatboy Slim participó en la primera edición de Coachella en 1999 y ha sido un habitual del festival, lo que le ha permitido observar de primera mano la evolución de uno de los eventos más influyentes de la industria musical. (foto) (video)

- Al cumplirse 100 días de su gobierno, el alcalde de Nueva York, el socialdemócrata Zohran Mamdani, que busca subir los impuestos a las grandes fortunas, enfrenta también las protestas de quienes se oponen al aumento de gravámenes. (foto)

- La exvicepresidenta de EE.UU. Kamala Harris interviene en la convención de la National Action Network. (foto) (video)

- Las hermanas González han suplicado un gesto de humanidad al Gobierno del presidente Donald Trump para que no les toque vivir la pérdida de sus padres en poco tiempo. Él detenido por Inmigración para ser deportado y ella agonizando por un cáncer cerebral. (foto)

- El Índice de Precios de Consumo (IPC) repuntó en marzo hasta un 3,3 % interanual, el nivel más alto desde mayo de 2024 y a tono con los pronósticos del mercado. (infografía)

- Wall Street cierra una semana volátil con jornadas de rebote tras el acuerdo de alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.

- El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió un leve 0,43 %, hasta los 98,29 dólares el barril, en medio de las persistentes tensiones en torno al estrecho de Ormuz.

PERÚ

- Perú entra en el periodo de reflexión para las elecciones generales del domingo con una campaña electoral casi exenta de grandes mítines tradicionales y muy enfocada en las redes sociales. (foto) (video)

- Serie previa con motivo del primer aniversario del fallecimiento de Mario Vargas Llosa. (foto) (video)

VENEZUELA

- Venezuela espera avances concretos en su economía tras la aprobación de la ley de minas, que abre el país a la inversión extranjera en el sector, y las medidas de renovación anunciadas por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, de visita en Granada. (foto) (video) (infografía)

- Bajo la sombra del ataque militar de EE.UU. que terminó con la captura de Nicolás Maduro, Venezuela ensaya una apertura política en un escenario de claroscuros. (foto) (video)

- La líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado expresó que la transición a la democracia "es urgente" en su país, donde el jueves miles de trabajadores se movilizaron para exigir un aumento del salario mínimo, congelado desde 2022. (foto)

COLOMBIA

- Las relaciones de Colombia con Ecuador están en su punto más bajo en décadas por una guerra comercial de trasfondo político que elevó los aranceles impuestos por el presidente Daniel Noboa al 100 % y provocó el llamado a consultas del embajador de Quito en Bogotá. (foto) (video)

- Entrevista con el candidato presidencial colombiano Sergio Fajardo, del partido de centro Dignidad y Compromiso, habla sobre sus propuestas de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo. (foto) (video)

- El excanciller Alvaro Leyva publica una nueva carta en la arremete contra Gustavo Petro y denuncia "persecución atroz" tras investigación en su contra por el caso pasaportes.

- La producción cafetera colombiana de este primer trimestre de 2026 cayó un 33,5 % respecto al mismo periodo en 2025 a causa de "lluvias incesantes", "precios deprimidos" y altos costos de producción, informó el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón.

- El Ministerio Público colombiano investiga la realización de una parranda vallenata en la que hubo licor y prostitutas en la cárcel de Itagüí (noroeste), donde están recluidos cabecillas de banda criminales de Medellín que participan en Mesas de paz con el Gobierno nacional.

- La operación del aeropuerto Palonegro en Bucaramanga, capital del departamento de Santander, sigue suspendido por bloqueos viales hacia esa terminal aérea. (foto)

- El glaciar de los Cerros de la Plaza, ubicado en la Sierra Nevada de Güicán o El Cocuy, en el centro de Colombia, desapareció el mes pasado como consecuencia del cambio climático, reveló el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). (foto) (video)

ECUADOR

- El Servicio Nacional de Aduana de Ecuador oficializó el incremento de los aranceles a las importaciones colombianas del 50 % al 100 % a partir del próximo 1 de mayo. (foto) (video)

- El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017), líder del opositor movimiento Revolución Ciudadana (RC), tildó de "demencial" la decisión del actual gobernante, Daniel Noboa, de elevar al 100 % los aranceles a las importaciones colombianas a partir del próximo 1 de mayo. (foto)

- El Golfo de Guayaquil, considerado el estuario más grande de la costa del Pacífico suramericano, se ha convertido en una zona disputada por grupos criminales que buscan nuevas formas de introducir droga en buques que salen de los puertos de la ciudad más poblada. (foto) (video)

CHILE

- Entrevista con el vicepresidente regional para las Américas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés), Peter Cerdá, sobre la guerra en Oriente Medio. (foto) (Video)

MÉXICO

- Entrevista con el astrofísico mexicano José Eduardo Méndez, galardonado con el Premio Princesa de Girona de Investigación de esta edición. (foto)

- La producción industrial disminuyó un 1,3 % interanual en febrero de este año, afectada principalmente por la caída en las manufacturas y del sector energético, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

- El Instituto Nacional de Estadística de México divulga los datos del Indicador Mensual de la Actividad Industrial.

- El país recibió en febrero pasado un 8,5 % más de turistas internacionales que en el mismo mes de 2025, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

- Conferencia de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (foto) (video)

- Entre pasillos oscuros, polvo de obras y señalización confusa, usuarios de la línea 2 del Metro de la Ciudad de México, en remodelación rumbo al Mundial de Fútbol 2026, comparan su experiencia diaria con Silent Hill, un videojuego de terror conocido por su atmósfera densa y desorientadora. (foto) (video)

BRASIL

- Los Gobiernos de Brasil y Estados Unidos formalizaron un acuerdo de cooperación en materia de seguridad destinado a desarticular redes delictivas internacionales y combatir el tráfico de armas. (foto)

- La inflación se aceleró hasta el 4,14 % interanual en marzo, presionada por los costos de los combustibles y de la alimentación.

ARGENTINA

- El Gobierno dispuso revocar las habilitaciones de los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, involucrados en la causa judicial por el fentanilo contaminado que generó la muerte de al menos 111 personas entre finales de 2024 y la primera mitad de 2025.

BOLIVIA

- Un juzgado condenó a diez años de prisión al exministro de Medio Ambiente y Agua Juan Santos Cruz y sentenció a seis años a otros cuatro exfuncionarios dentro de una investigación por enriquecimiento ilícito durante el Gobierno de Luis Arce (2020-2025). (foto)

URUGUAY

- El Instituto Nacional de Estadística presenta su informe técnico correspondiente a mercado de trabajo por área geográfica de residencia para el período desde diciembre de 2025 a febrero de 2026.

- Se inaugura en Montevideo el nuevo Centro de Soporte y Servicios Integrados, diseñado para garantizar la disponibilidad se soluciones tecnológicas para sistemas críticos del Cono Sur, como defensa y tráfico aéreo. (foto)

PARAGUAY

- El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, ofrece una conferencia magistral en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay. (foto)

COSTA RICA

- El escritor costarricense Daniel Quirós resaltó la importancia de reflejar a través de la ficción, en obras como su nuevo libro 'Vientos alisios', la Costa Rica contemporánea caracterizada por su imagen verde y turística, pero que también enfrenta problemas sociales y económicos como la gentrificación, el narcotráfico y el daño ambiental. (foto) (video)

EL SALVADOR

- El Salvador comienza este viernes una campaña de vacunación especial contra el sarampión, dirigida a menores de seis a once meses en momentos en que el país centroamericano reporta 11 contagios "importados" y que la región de las Américas enfrenta brotes de esta enfermedad. (foto) (vídeo)

PANAMÁ

- El Museo del Canal de Panamá lanza este viernes la publicación FARO Vol. 1, que reúne las dos primeras ediciones de su programa de residencias artísticas, en un encuentro que busca compartir los procesos, investigaciones y diálogos que han surgido desde FARO como plataforma de experimentación y producción artística contemporánea. (foto) (vídeo)

DEPORTES

México.- Entre pasillos oscuros, polvo de obras y señalización confusa, usuarios de la línea 2 del Metro de la Ciudad de México, en remodelación rumbo al Mundial de Fútbol 2026, comparan su experiencia diaria con Silent Hill, un videojuego de terror conocido por su atmósfera densa y desorientadora. (foto) (video)

Colombia.- Partido de la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol entre Colombia y Venezuela. Estadio Pascual Guerrero. (foto)

Colombia.- Previa de la de decimosexta jornada de la liga colombiana de fútbol.

Chile.- La selección chilena femenina y la selección argentina se enfrentan en partido por la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol, clasificatoria al Mundial 2027 de Brasil, en el Estadio El Teniente de Rancagua. (foto)

Ecuador.- Comentario de los partidos: Barcelona-Leones del Norte y Delfín-Liga de Quito por la octava fecha de la Liga Pro de Ecuador.

Paraguay.- Las selecciones de Paraguay y Ecuador se enfrentan en un partido de la Liga de Naciones Femenina de Suramericana que otorgará dos lugares al Mundial de Brasil 2027 y otros dos a una repesca. (foto).

Estados Unidos.- NBA: Washington Wizards-Miami Heat. (foto)

Estados Unidos.- Augusta.- Masters, en el Augusta National de Augusta, Georgia (EEUU). (foto) EFE

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