1-1. Cienciano rescata un punto en el Centenario y ahonda la mala racha de Juventud

Montevideo, 9 abr (EFE).- El Juventud uruguayo y el Cienciano peruano empataron 1-1 este jueves en su estreno en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 en un partido de la zona B jugado en el estadio Centenario de Montevideo.

Lo que parecía ser la noche ideal para cortar su sequía de triunfos terminó en una nueva frustración para el conjunto uruguayo que, si bien dominó durante buena parte del encuentro, cedió un agónico empate y agravó su mal momento.

Con sus derrotas consecutivas y últimos en el Torneo Apertura, los uruguayos salieron dispuestos a imponer su rol en condición de locales para llevarse la victoria.

Apenas a los 90 segundos, tras un error en la salida de la defensa rival, el gol de Juventud parecía inminente, pero Fernando Mimbacas estrelló su remate contra el horizontal con el arco totalmente a merced.

"Nos está faltando convencimiento, muchachos", dijo durante la pausa de hidratación Sergio Blanco, quien se estrenaba como técnico de Juventud tras la destitución de Sebastián Méndez.

El análisis de Blanco era inequívoco. Los uruguayos dominaron la posesión durante la primera parte y gozaron de las mejores oportunidades, aunque les faltó precisión en el último cuarto de cancha.

Tras varias ocasiones desperdiciadas, en el minuto 35, Juventud abrió el marcador después de un nuevo error en la salida de balón del cuadro visitante. Alejo Cruz sacó un gran centro desde la izquierda, Mimbacas dejó pasar el balón hábilmente y Leonel Roldán apareció en el momento preciso para definir.

La segunda parte fue técnicamente más tosca. Juventud parecía saber conservar el marcador y, pese a que los peruanos tuvieron algo de mejoría, no inquietaron la portería de Sebastián Sosa hasta el minuto 87.

Con un buen centro con rosca desde la derecha, obra del uruguayo Cristian Souza, el delantero Carlos Garcés decretó el empate tras elevarse y conectar un impecable cabezazo.

De esta manera se selló el empate en este juego de la primera fecha del Grupo B que lidera el Puerto Cabello venezolano tras vencer al Atlético Mineiro brasileño.

Los uruguayos visitarán a los brasileños el próximo 16 de abril con el objetivo de conseguir su primera victoria en el torneo, mientras Cienciano intentará lo propio como local ante Puerto Cabello ese mismo día.