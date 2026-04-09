Agencias

Zelenski dice que Ucrania está lista para una tregua durante la Pascua ortodoxa

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Berlín, 9 abr (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este jueves que Ucrania está lista para una tregua durante la Pascua ortodoxa, después de que el jefe de Estado ruso, Vladímir Putin, decidiera anunciar un alto el fuego para los próximos días 11 y 12 de abril.

"Ucrania ha dicho repetidas veces que estamos listos para dar pasos recíprocos. Propusimos un alto el fuego para las festividades de Pascua y actuaremos en consecuencia", dijo Zelenski en un mensaje en su cuenta de Telegram. EFE

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