Viernes 10 de abril de 2026 (19.30 GMT)

Madrid, 9 abr (EFE).-

Teherán/ Beirut.- Seguimiento de la situación en Irán y Líbano tras la frágil tregua acordada entre EEUU e Irán y que Israel insiste en que no incluye a Líbano.

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Islamabad.- Islamabad ultima este viernes los preparativos para recibir a las delegaciones de alto nivel de EE. UU. e Irán, bajo la amenaza de Teherán de no acudir a la mesa de diálogo del sábado si Israel no detiene sus ataques en el Líbano en las próximas horas.

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Lima.- Perú entra en el periodo de reflexión para las elecciones generales del domingo con una campaña electoral casi exenta de grandes mítines tradicionales y muy enfocada en las redes sociales, donde a los principales candidatos de derecha se les ha lanzado huevos y basura en el sur del país, al estar todavía abierta la herida por los más de 50 muertos en la represión a las protestas antigubernamentales de 2023.

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Bogotá.- El candidato presidencial colombiano Sergio Fajardo, del partido de centro Dignidad y Compromiso, habla en una entrevista con EFE sobre sus propuestas de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo.

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Ciudad del Vaticano.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, cursa una visita oficial al Vaticano donde será recibido en audiencia por el papa León XIV

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Londres.- El partido populista de ultraderecha Reform UK presenta su eslogan de campaña para las próximas elecciones.

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Saná.- Protesta de los hutíes contra los ataques de EEUU e Israel contra Irán.

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Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de marzo de la inflación, que el mes anterior había aumentado un 1,3 % interanual.

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Miami (EEUU.- La histórica misión de Artemis II concluye con el regreso de los cuatro astronautas de la Tierra, donde amenizarán en el Pacífico mientras personal de la NASA y la Marina de Estados Unidos los esperan, con una conferencia de prensa programada por la agencia espacial estadounidense.

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Berlín.- El sindicato de tripulantes de cabina de Lufthansa convoca una huelga de un día en Alemania.

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Moscú.- Ceremonia de colocación de ofrendas florales en las tumbas de cosmonautas y científicos soviéticos en la muralla del Kremlin, en la Plaza Roja.

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Skopie/Belgrado.- Los ortodoxos de Macedonia del Norte y Serbia celebran el Viernes Santo.

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El Cairo.- El fotógrafo egipcio Mohamed Mahdy encontró gracias a un amigo el Wadi al Qamar (Valle de la Luna), en el norte de Egipto, donde sus residentes están expuestos al polvo de fábricas de cemento con las que conviven. Su trabajo visual le ha llevado a repetir el World Press Photo este año, con el que busca conseguir un cambio.

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Berlín.- 'Michael', el biopic sobre Michael Jackson dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del fallecido cantante, celebra su preestreno en Berlín, donde se celebra un evento especial para aficionados de varios días de duración.

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Londres.- Rueda de prensa con Robert Hardman, autor del nuevo libro sobre la difunta reina: "Elizabeth II - In private, in public. The inside story".

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rci/EFETV

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