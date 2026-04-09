Venezuela publica su boletín epidemiológico tras diez años sin divulgar datos de salud

Caracas, 9 abr (EFE).- El Ministerio de Salud de Venezuela publicó un boletín epidemiológico por primera vez desde 2016 tras una década sin suministrar datos oficiales de sanidad en el país suramericano.

La publicación, divulgada en la web del ministerio, corresponde a la semana epidemiológica 13, del 15 al 21 de marzo de 2026, y solo contiene información de 5 de las más de 30 enfermedades de notificación obligatoria en el país suramericano: fiebre amarilla, rabia humana, fiebre hemorrágica venezolana, sarampión, rubéola y malaria.

El boletín confirma 38 casos de fiebre amarilla desde junio de 2025, de los cuales se reportaron 21 muertes. Asimismo, reportó 115 eventos epizoóticos (epidemias entre animales) en primates no humanos.

El documento también reporta un acumulativo de 25.259 casos de malaria desde 2025 hasta las primeras 12 semanas de 2026, cifra que se señala como un "aumento de 8,3 % con respecto al mismo período del año anterior", en el que no hubo reportes publicados por las autoridades.

Según estos datos, el 81,1 % de los casos se originan en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil), donde se desarrolla la mayoría de la actividad minera, un sector que el Gobierno encargado busca abrir a inversión extranjera y privada, con un proyecto de ley cuyo debate se desarrolla en el Parlamento.

La publicación no incluye datos previos a 2025, ni tiene información sobre las otras decenas de enfermedades y eventos de notificación obligatoria, como VIH/sida, dengue, fiebre, diarreas y neumonía, entre otras.

El Ministerio de Salud no ha ofrecido explicaciones sobre la ausencia de datos de la última década, ni ha informado si será publicado nuevamente la semana próxima.

El 10 de marzo, la ministra de Salud de Venezuela, Nuramy Gutiérrez, confirmó que el año pasado hubo "algunos decesos" en el país por fiebre amarilla, pero prefirió no precisar la cifra para evitar que haya "pánico" en la población.

Una semana después, la Academia Nacional de Medicina y otras sociedades médicas, junto a facultades de Medicina, consideraron que sería "un paso extraordinariamente significativo" que el Ministerio de Salud publicara los boletines epidemiológicos desde 2024 para atender los casos de fiebre amarilla reportados en el país.

El Boletín epidemiológico, implementado desde 1938, es de publicación semanal y obligatoria, pero durante el Gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013) se interrumpió.

A partir de 2014 las autoridades venezolanas dejaron de publicarlo sin dar explicaciones. Posteriormente, en 2016 se publicó un boletín, pero la ministra de entonces fue destituida pocos días después. EFE