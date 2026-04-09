Vance señala que sería una "tontería" que Irán deje caer las negociaciones por los ataques contra Líbano

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha considerado este miércoles que sería "una tontería" que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán "se vengan abajo" por la continuación de las hostilidades contra Líbano, a manos de Israel, al tiempo que ha reiterado que la Casa Blanca "nunca hizo la promesa" de que ese país estuviera dentro del alto el fuego anunciado por Washington y Teherán.

"Creo que los iraníes pensaban que el alto el fuego incluía a Líbano y, simplemente, no era así. Nunca hicimos esa promesa. Nunca dimos a entender que fuera a ser así", ha remarcado en declaraciones a los medios agregando que sería una "tontería", aunque también "elección de Irán", permitir que "esta negociación se venga abajo en un conflicto en el que están siendo duramente criticados por lo de Líbano, que no tiene nada que ver con ellos".

Atribuyendo esta coyuntura en la cual mientras Israel y la Casa Blanca aseguran que Líbano estaba excluido del acuerdo, mientras que las autoridades paquistaníes, mediadoras en las negociaciones, dicen lo contrario, a "un malentendido legítimo", Vance ha considerado que existe "mucha propaganda malintencionada y mucha mala fe en las negociaciones".

Así, el responsable norteamericano ha aclarado que "lo que está ocurriendo" en estos momentos es que Estados Unidos quiere "enviar a los negociadores a Pakistán y participar de buena fe en la negociación", aunque "algunos locos en los márgenes de la sociedad iraní filtren información de forma anónima, ya sea con fines propagandísticos porque se sienten avergonzados o porque no les gusta lo que ha pasado".

Por otra parte, Vance se ha referido al estratégico estrecho de Ormuz, cuyo "paso seguro" pero controlado ha sido anunciado este martes por las autoridades iraníes, para señalar que han estado "observando un aumento del tráfico" por este punto que permanecía bloqueado por Irán tras la escalada de hostilidades desatada a finales de febrero.

"Creemos que estamos viendo indicios de que los estrechos están empezando a reabrirse", ha anotado el vicepresidente aludiendo a una bajada en los mercados del petróleo y del gas. No obstante, ha recalcado, si Irán ofrece reabrir los estrechos y ello no ocurre, Trump no cumplirá con sus condiciones.

Por ello, el vicepresidente estadounidense ha instado a los iraníes a sentarse a "negociar con seriedad", a la par que ha amenazado con que si Teherán "incumple su parte del acuerdo" enfrentarán "graves consecuencias".

Sus palabras llegan precisamente después de que, este mismo miércoles, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, haya advertido a la Administración Trump que tiene que "elegir" entre respetar el alto el fuego o continuar con la guerra "a través de Israel", al calor de la oleada de ataques de Israel contra Líbano que ha dejado al menos 250 muertos y unos 1.100 heridos en un solo día, una jornada después de que Washington y Teherán aceptaran la tregua.