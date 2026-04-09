Un nuevo intercambio de ataques entre Rusia y Ucrania deja un muerto en cada país

Las Fuerzas Armadas de Rusia y Ucrania han vuelto a intercambiar ataques durante la madrugada, ocasionando Kiev una muerte en la región rusa de Krasnodar, en el suroeste del país, y las fuerzas del Kremlin otra en Zaporiyia, en el sureste ucraniano, donde también se han registrado cuatro heridos.

El primero de los ataques ha tenido lugar en Krasnodar, concretamente en la localidad de Sauk-Dere, donde "un hombre que se encontraba en el balcón de un edificio de apartamentos ha muerto" tras ser alcanzado por metralla de un dron derribado, según ha informado en redes el gobernador de la región, Veniamin Kondratiev,

Asimismo, el dirigente de Krasnodar también se ha hecho eco de la caída de restos de aeronaves ucranianas en la zona, si bien no han causado más víctimas.

Al otro lado de la frontera, el gobernador de Zaporiyia, Iván Fedorov, ha declarado también en redes de que "una persona ha muerto y cuatro han resultado heridas" tras un bombardeo ruso que ha logrado hasta ocho impactos en la región, destruyendo "varias viviendas particulares" en la localidad de Balabine.