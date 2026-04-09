UN Foundation premia a Pedro Sánchez y Maria Ressa por compromiso con un mundo más justo

Naciones Unidas, 9 abr (EFE).- United Nations Foundation (UN Foundation), una organización filantrópica creada para apoyar a la ONU en la resolución de problemas globales, reconoció al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y a Maria Ressa, directora ejecutiva de Rappler y Premio Nobel de la Paz 2021, con los premios We the Peoples por su "liderazgo en temas globales y su compromiso con un mundo más justo y seguro".

La presidenta y directora ejecutiva de la UN Foundation, Elizabeth Cousens, destacó en un comunicado que los premiados "nos recuerdan que el liderazgo global requiere imaginación, perseverancia y convicción".

"Ya sea ante la oportunidad o la adversidad, estos líderes muestran lo que es posible cuando se unen esfuerzos y fortalezas", agregó.

La institución subraya que Sánchez fue reconocido "por su liderazgo en temas globales como cambio climático, igualdad de género y justicia social", así como "por su compromiso con un orden internacional que beneficie a todos los pueblos y países".

Por su parte, Ressa fue premiada "por su defensa de la libertad de información, los medios independientes y la rendición de cuentas democrática", así como "por su uso responsable de la tecnología para combatir la desinformación".

La UN Foundation, fundada en 1998 por el empresario Ted Turner y con sede en Washington D.C., trabaja estrechamente con la ONU a través del Fondo de las Naciones Unidas para Asociaciones Internacionales (UNFIP) y la Oficina de las Naciones Unidas para Asociaciones (UNOP), apoyando programas de agencias del sistema de la ONU, como ACNUR, UNICEF, UN Women y el PNUD, según su página web.

La fundación no forma parte de la ONU, pero colabora como socio independiente para potenciar sus proyectos y alcanzar los objetivos de la organización en temas de salud, desarrollo sostenible, derechos humanos y acción climática. EFE