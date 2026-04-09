Un desaparecido tras un incendio en un buque en la puerta de entrada del canal de Suez

El Cairo, 9 abr (EFE).- Al menos un tripulante continúa desaparecido y otros tres fueron rescatados después de que se desatara un incendio en una embarcación mientras se estaba manipulando un cargamento de petróleo en el golfo de Suez, la puerta de entrada del canal de Suez, informaron este jueves las autoridades de Egipto.

La Autoridad del Canal de Suez dijo en un comunicado que los tres rescatados fueron trasladados al Hospital de Seguros de Salud de Suez en ambulancias, mientras que "las operaciones de búsqueda del cuarto tripulante, que permanece desaparecido, continúan a cargo de las unidades marítimas" de la entidad gestora.

El incidente, cuyas causas se desconocen, tuvo lugar la noche del miércoles, cuando las autoridades fueron alertadas sobre un incendio en la plataforma marítima 'Suez 2' mientras "manipulaba un cargamento de petróleo para un buque en la zona de espera E10, fuera del canal de navegación".

Un remolcador con una fuerza de tracción de entre 75 y 80 toneladas participó en las labores de extinción del fuego y ejecutó las operaciones de enfriamiento necesarias para controlar las llamas e "impedir que se reavivaran en el casco del buque".

La Autoridad indicó que el incidente no afectó a la seguridad de los buques de la zona de espera, que comenzaron a incorporarse esta mañana al convoy para continuar con su trayecto, según lo previsto.

Asimismo, celebró el "éxito de las unidades marítimas" al trasladar "de forma rápida y segura el cargamento de petróleo".

La entidad gestora del canal de Suez apuntó que este jueves transitan 11 buques por el sur de la vía artificial y otros 19 hacen lo propio desde el norte, con un tonelaje neto total de 1,5 millones de toneladas en ambos convoyes. EFE