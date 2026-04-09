Agencias

Ubuntu ahora requiere 6GB de memoria RAM para poder instalar la versión 26.04

Guardar
Imagen 66EIGDKLPRE73OMA55UXCSGWOI

Ubuntu ha elevado ligeramente los requisitos mínimos que solicita para poder instalar este sistema operativo en ordenadores, ya que con su actualización más reciente se necesitan 6GB de memoria RAM.

Ubuntu es una distribución de Linux creada por Canonical para ser fácil de usar y de código abierto, que puede usarse tanto en 'smartphones' como en ordenadores. Normalmente, se distribuye en actualizaciones LTS cada dos años o cada seis meses para los usuarios interinos.

Independientemente de la cadencia escogida por los usuarios, la actualización 26.04 para escritorio ha introducido un ligero cambio que afecta al equipo en el que se puede instalar, porque eleva el requisito de memoria RAM mínima.

Como se detalla en las notas de lanzamiento, la versión 26.04 LTS requiere al menos un procesador de dos núcleos a 2GHz, 25GB de almacenamiento libre y 6GB de memoria RAM, frente a los 4GB de RAM de antes.

Este aumento de 2GB no significa que no se pueda instalar en equipos con una especificación menor, pero en esos casos, desde Canonical recomiendan instalar una versión Ubuntu más ligera, como Xubuntu o Lubuntu.

La actualización 26.04 LTS estará disponible a partir del 23 de abril y tendrá soporte de seguridad hasta abril de 2031.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Francia tacha de "traición" que Hungría informase a Rusia de reuniones internas de la UE

Infobae

World Press Photo premia obras sobre violencia estatal y crisis climática en Latinoamérica

Infobae

FundéuRAE: “informar de algo” e “informar algo”, construcciones adecuadas

Infobae

Israel califica de "desgracia eterna" la reapertura de la embajada española en Irán

Infobae

El fotógrafo español Brais Lorenzo, premiado con el World Press Photo europeo

Infobae