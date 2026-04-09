Ubuntu ahora requiere 6GB de memoria RAM para poder instalar la versión 26.04

Ubuntu ha elevado ligeramente los requisitos mínimos que solicita para poder instalar este sistema operativo en ordenadores, ya que con su actualización más reciente se necesitan 6GB de memoria RAM.

Ubuntu es una distribución de Linux creada por Canonical para ser fácil de usar y de código abierto, que puede usarse tanto en 'smartphones' como en ordenadores. Normalmente, se distribuye en actualizaciones LTS cada dos años o cada seis meses para los usuarios interinos.

Independientemente de la cadencia escogida por los usuarios, la actualización 26.04 para escritorio ha introducido un ligero cambio que afecta al equipo en el que se puede instalar, porque eleva el requisito de memoria RAM mínima.

Como se detalla en las notas de lanzamiento, la versión 26.04 LTS requiere al menos un procesador de dos núcleos a 2GHz, 25GB de almacenamiento libre y 6GB de memoria RAM, frente a los 4GB de RAM de antes.

Este aumento de 2GB no significa que no se pueda instalar en equipos con una especificación menor, pero en esos casos, desde Canonical recomiendan instalar una versión Ubuntu más ligera, como Xubuntu o Lubuntu.

La actualización 26.04 LTS estará disponible a partir del 23 de abril y tendrá soporte de seguridad hasta abril de 2031.