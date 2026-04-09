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Trump vuelve a arremeter contra la OTAN: "Ninguno de ellos entiende nada a menos que se les presione"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a arremeter este jueves contra la OTAN y ha afirmado que ninguno de los países que la forman "entiende nada a menos que se les presione", unas declaraciones que llegan justo un día después de que acusara a los Estados miembro de "no estar ahí" cuando se les necesita.

"Ninguna de esta gente, incluido nuestra muy decepcionante OTAN, entendió nada a menos que se les presionara", ha afirmado el magnate neoyorquino en declaraciones difundidas a través de redes sociales.

El miércoles, Trump aseguró que la OTAN "no estuvo ahí cuando la necesitábamos y tampoco estará ahí si volvemos a necesitarla", si bien el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ha asegurado que "la gran mayoría" de los países europeos "han colaborado" con Estados Unidos.

Los reproches desde Washington continúan a pesar de la negativa de varios aliados, como España o Francia, de impedir el uso de sus bases militares en el marco de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán y que se encuentra de momento suspendida a raíz del alto el fuego acordado por las partes esta semana.

Esta ofensiva fue lanzada en medio de las negociaciones indirectas --mediadas por Omán-- entre Estados Unidos e Irán para intentar lograr un nuevo acuerdo nuclear. Está previsto que las delegaciones de Teherán y Washington inicien contactos este viernes para intentar avanzar hacia un acuerdo definitivo que ponga fin al conflicto.

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