Trump niega la autenticidad de la propuesta difundida desde Irán como la aceptada por EEUU para negociar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tachado de "bulo" este miércoles los diez puntos de la propuesta de Irán para negociar el fin de la guerra con Washington sobre el que han informado los medios de comunicación, pese a que parten de un comunicado del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní.

"Los diez puntos eran un bulo", ha declarado en redes el inquilino de la Casa Blanca, que ha atacado en concreto al "decadente 'The New York Times' y la cadena de noticias falsas CNN" por informar acerca de dicho decálogo, producido por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní y difundido por las principales agencias del país asiático.

Según el magnate republicano, el objetivo de esta propuesta "era desacreditar a las personas involucradas en el proceso de paz", en línea con las declaraciones en las que, durante las últimas 24 horas, ha tratado de desvincular las diez condiciones difundidas por las autoridades iraníes de la propuesta de diez puntos que él mismo valoró como "base viable para negociar".

Sus palabras llegan después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, haya afirmado que Washington recibió un primer decálogo "que probablemente fue redactado por ChatGPT" y que "fue rechazado de inmediato" y una segunda propuesta de diez puntos "mucho más razonable (...) a la que se refería el presidente" Trump en la víspera, tras la que el propio 'número dos' del inquilino de la Casa Blanca vio en redes, ha asegurado, un tercer decálogo "aún más radical" que el primero y presentada por "poco más que un don nadie en Irán".

En la misma línea, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha asegurado poco antes que Vance que "la idea de que el presidente Trump aceptara alguna vez una lista de deseos iraníes es completamente absurda", asegurando que la propuesta enviada por Teherán a Washington y aceptada por este como base para negociar era "más razonable, completamente diferente y condensado".

Sin embargo, el documento desechado como falso por el Ejecutivo estadounidense proviene del Consejo Superior de Seguridad Nacional de Irán, órgano de asesoramiento del Líder Supremo iraní, Mojtaba Jamenei, que componen figuras como el presidente del país, el presidente del Parlamento, el jefe del Poder Judicial y los responsables de distintas ramas de las Fuerzas Armadas, además de los ministros de Exteriores, Interior e Inteligencia.