Temas del Día de EFE Internacional del Jueves, 9 de abril de 2026 (18:00 GMT)

IRÁN GUERRA

Teherán/Jerusalén - La tregua acordada por Estados Unidos e Irán en la madrugada del miércoles (hora de Irán) pende de un hilo, tras la masacre cometida por Israel en el Líbano y las diferentes interpretaciones sobre si el alto el fuego incluye o no a ese país.

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-El primer ministro israelí, Benajmín Netanyahu, anunció que su Gobierno iniciará negociaciones directas con Líbano para desarmar a Hizbulá y establecer "relaciones pacíficas" en una jornada en la que Irán reiteró la exigencia de que cesen los bombardeos antes de conversar con EE.UU. en Pakistán el fin de semana.

- El número de muertos por la oleada de ataques israelíes perpetrada el miércoles contra el Líbano se eleva ya a más de 300 y el de heridos a 1.150, mientras que los equipos de rescate continúan buscando desaparecidos en varias zonas pasadas casi 30 horas de los bombardeos.

- Los próximos pasos del presidente estadounidense, Donald Trump, son una incógnita tras sus claros desencuentros con Teherán en las bases del acuerdo de alto el fuego y las negociaciones y después de una opaca reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la que el mandatario le volvió a recriminar su falta de ayuda en el conflicto.

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- La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, preside una reunión virtual con 35 países para analizar medidas que permitan reabrir el estrecho de Ormuz.

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MISIÓN ARTEMIS

Miami (EE.UU.) - Los astronautas de Artemis II dan una conferencia de prensa en su último día completo en el espacio, mientras ultiman los preparativos para su regreso a la Tierra y repasan los procedimientos de reentrada y amerizaje en el Pacífico.

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- La NASA ofrece una sesión informativa sobre el estado de la misión Artemis II, que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar tras más de medio siglo y realizará una emisión en directo.

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VENEZUELA EEUU

Caracas - Sindicalistas convocan a una marcha hacia la sede del Ejecutivo en Caracas para exigir respuestas sobre sus demandas salariales, un día después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometiera un incremento "responsable" de los sueldos.

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- El chavismo se moviliza por la paz y para conmemorar los 20 años de la ley orgánica de los consejos comunales.

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- Sesión ordinaria del Parlamento venezolano, a la espera de que se apruebe una ley de minas cuya discusión ya cumple un mes en el legislativo.

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- La aerolínea estadounidense American Airlines anunció este jueves que prevé comenzar a ofrecer vuelos directos diarios entre Estados Unidos y Venezuela a partir del 30 de abril, cuando finalicen los trámites gubernamentales y de seguridad necesarios.

PERÚ ELECCIONES

Lima - La campaña electoral para las elecciones de Perú concluye sin un horizonte claro de cara al domingo, con millones de peruanos que decidirán su voto a última hora, después de que ninguno de los 35 candidatos haya logrado desmarcarse ampliamente del resto.

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FRANCIA ETA

París - El Tribunal de Apelación de París juzga al histórico dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', un proceso que condiciona su entrega a España, donde tiene cuentas pendientes con la justicia.

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UCRANIA GUERRA

Kiev - Ucrania espera que el alto el fuego en Irán permita la reanudación de los contactos trilaterales entre Rusia, Ucrania y EE. UU., que habían quedado en suspenso desde febrero.

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- Ucrania observa las próximas elecciones en Hungría con la esperanza de que el Gobierno de Viktor Orbán pierda el poder y que su sucesor esté dispuesto a restablecer las deterioradas relaciones, después de que Budapest bloqueara el acceso de Kiev a la financiación de la Unión Europea (UE) y sus perspectivas de adhesión al club comunitario.

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COREA DEL NORTE CHINA

Seúl - El canciller chino, Wang Yi, llega a Corea del Norte para una visita de dos días en medio del fortalecimiento de lazos bilaterales y antes de la llegada del presidente estadounidense, Donald Trump, a China, que ha generado expectativas de que aproveche el viaje para tratar de sostener una reunión con el mandatario norcoreano.

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INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Londres - La cadena británica de radiotelevisión BBC 'ha hecho sus deberes' con la inteligencia artificial (IA), y lleva varios años aplicándola al trabajo diario, reflexionando sobre sus límites y creando una regulación propia que todos sus empleados deben respetar partiendo de un principio básico: que esté alineada con el carácter de servicio público de la cadena, explicó a EFE el jefe de la unidad de IA en la cadena británica, James Fletcher. (entrevista)

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CONSERVACIÓN ESPECIES

Ginebra - La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) publica una actualización de su Lista Roja de Especies Amenazadas, con énfasis en la situación de especies en la Antártida.

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FESTIVAL CANNES

París - El polaco Pawel Pawlikowski, el japonés Hirokazu Kore-eda, el iraní Asghar Farhadi o el estadounidense Ira Sachs son algunos de los cineastas que presentarán sus películas en la competición de la 79 edición del Festival de Cannes y que lucharán por la Palma de Oro.

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-Se ha enviado una lista de las películas incluidas en los diferentes apartados oficiales de la 79 edición del certamen francés, entre ellas las 21 que competirán por la Palma de Oro

EEUU CINE

Los Ángeles (EE.UU.) - Barbie Ferreira y Dacre Montgomery protagonizan una nueva versión del clásico de terror de 1978 ‘Faces of Death’, que se adentra en el lado más crudo de las redes sociales y lanza un mensaje sobre la deshumanización que convierte la tragedia en espectáculo. Por Mikaela Viqueira

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WORLD PRESS PHOTO

Ámsterdam (Países Bajos) - El World Press Photo ha premiado este jueves varios trabajos en América Latina, firmados en su mayoría por fotógrafos locales, que documentan desde las masacres policiales en Brasil hasta el ritual afrodescendiente en el Pacífico colombiano, pasando por los agrotóxicos argentinos y el colapso climático en México.

- El fotógrafo español Brais Lorenzo, colaborador de EFE, fue reconocido este jueves con el World Press Photo de la región de Europa por su cobertura de los incendios forestales que asolaron Galicia durante el verano pasado.

- También ha premiado, en categorías regionales, trabajos que reflejan el drama humanitario en Gaza, la guerra en Ucrania, la política migratoria en Estados Unidos, los efectos del cambio climático y la lucha de comunidades marginadas por su supervivencia y sus derechos.

K-POP BTS

Seúl - El fenómeno del K-pop BTS comienza su gira mundial con un concierto en Goyang, Corea del Sur, en su esperado regreso a los escenarios tras años de espera por el inicio del servicio militar obligatorio de sus miembros.

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CHINA ESPAÑA

Shanghái (China).- El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, preside, en el centro del organismo en Shanghái, los actos de homenaje a la escritora y traductora Marcela de Juan (1905-1981), que dará nombre a partir de ahora a su biblioteca en la megalópolis oriental china.

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CIRUGÍA ROBÓTICA

Nueva Delhi.- India presenta, en el marco de la tercera Conferencia Mundial de Cirugía Robótica Multiespecialidad de la empresa SSI (SMRSC), un nuevo dron cirujano que podrá llevar atención médica a zonas de desastre y de guerra.

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KANY GARCÍA

San Juan - La artista puertorriqueña Kany García presenta este jueves su nuevo álbum 'Puerta abierta', que evoca las imágenes "sonoras y líricas" de su niñez en Puerto Rico al son de ritmos caribeños y un tributo a los migrantes dominicanos con una colaboración con Juan Luis Guerra. Por Esther Alaejos

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ESPECIALES:

- Con motivo del primer aniversario de la muerte del escritor Mario Vargas Llosa, la Agencia EFE enviará una serie previa este jueves y este viernes con la guía VARGAS LLOSA.

Redacción EFE Internacional

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