Temas del Día de EFE Internacional del Jueves, 9 de abril de 2026 (12:00 GMT)

IRÁN GUERRA

Teherán/Jerusalén - La tregua acordada por Estados Unidos e Irán en la madrugada del miércoles (hora de Irán) pende de un hilo, tras la masacre cometida por Israel en el Líbano y las diferentes interpretaciones sobre si el alto el fuego incluye o no a ese país.

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- El Líbano intenta recuperar el pulso tras los peores bombardeos de Israel desde el inicio de su ofensiva el 2 de marzo, mientras Hizbulá retoma sus ataques contra Israel, al que acusa de haber violado la tregua temporal.

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- Pakistán urgió este jueves a Israel a detener de manera inmediata su agresión militar contra el Líbano, advirtiendo que los recientes bombardeos masivos violan el derecho internacional y ponen en riesgo la tregua en la que Islamabad actúa como mediador.

- Los próximos pasos del presidente estadounidense, Donald Trump, son una incógnita tras sus claros desencuentros con Teherán en las bases del acuerdo de alto el fuego y las negociaciones y después de una opaca reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la que el mandatario le volvió a recriminar su falta de ayuda en el conflicto.

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- La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, preside una reunión virtual con 35 países para analizar medidas que permitan reabrir el estrecho de Ormuz.

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MISIÓN ARTEMIS

Miami (EE.UU.) - Los astronautas de Artemis II dan una conferencia de prensa en su último día completo en el espacio, mientras ultiman los preparativos para su regreso a la Tierra y repasan los procedimientos de reentrada y amerizaje en el Pacífico.

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- La NASA ofrece una sesión informativa sobre el estado de la misión Artemis II, que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar tras más de medio siglo y realizará una emisión en directo.

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VENEZUELA EEUU

Caracas - Sindicalistas convocan a una marcha hacia la sede del Ejecutivo en Caracas para exigir respuestas sobre sus demandas salariales, un día después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometiera un incremento "responsable" de los sueldos.

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- El chavismo se moviliza por la paz y para conmemorar los 20 años de la ley orgánica de los consejos comunales.

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- Sesión ordinaria del Parlamento venezolano, a la espera de que se apruebe una ley de minas cuya discusión ya cumple un mes en el legislativo.

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PERÚ ELECCIONES

Lima - La campaña electoral para las elecciones de Perú concluye sin un horizonte claro de cara al domingo, con millones de peruanos que decidirán su voto a última hora, después de que ninguno de los 35 candidatos haya logrado desmarcarse ampliamente del resto.

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FRANCIA ETA

París - El Tribunal de Apelación de París juzga al histórico dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', un proceso que condiciona su entrega a España, donde tiene cuentas pendientes con la justicia.

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UCRANIA GUERRA

Kiev - Ucrania espera que el alto el fuego en Irán permita la reanudación de los contactos trilaterales entre Rusia, Ucrania y EE. UU., que habían quedado en suspenso desde febrero.

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- Ucrania observa las próximas elecciones en Hungría con la esperanza de que el Gobierno de Viktor Orbán pierda el poder y que su sucesor esté dispuesto a restablecer las deterioradas relaciones, después de que Budapest bloqueara el acceso de Kiev a la financiación de la Unión Europea (UE) y sus perspectivas de adhesión al club comunitario.

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COREA DEL NORTE CHINA

Seúl - El canciller chino, Wang Yi, llega a Corea del Norte para una visita de dos días en medio del fortalecimiento de lazos bilaterales y antes de la llegada del presidente estadounidense, Donald Trump, a China, que ha generado expectativas de que aproveche el viaje para tratar de sostener una reunión con el mandatario norcoreano.

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INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Londres - La cadena británica de radiotelevisión BBC 'ha hecho sus deberes' con la inteligencia artificial (IA), y lleva varios años aplicándola al trabajo diario, reflexionando sobre sus límites y creando una regulación propia que todos sus empleados deben respetar partiendo de un principio básico: que esté alineada con el carácter de servicio público de la cadena, explicó a EFE el jefe de la unidad de IA en la cadena británica, James Fletcher. (entrevista)

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CONSERVACIÓN ESPECIES

Ginebra - La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) publica una actualización de su Lista Roja de Especies Amenazadas, con énfasis en la situación de especies en la Antártida.

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FESTIVAL CANNES

París - El Festival de Cannes anuncia las películas seleccionadas para su edición número 79, que se celebrará del 12 al 23 de mayo y que tendrá al surcoreano Park Chan-wook como presidente del jurado que dirimirá la prestigiosa Palma de Oro.

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EEUU CINE

Los Ángeles (EE.UU.) - Barbie Ferreira y Dacre Montgomery protagonizan una nueva versión del clásico de terror de 1978 ‘Faces of Death’, que se adentra en el lado más crudo de las redes sociales y lanza un mensaje sobre la deshumanización que convierte la tragedia en espectáculo. Por Mikaela Viqueira

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WORLD PRESS PHOTO

Ámsterdam (Países Bajos) - El World Press Photo ha premiado este jueves varios trabajos en América Latina, firmados en su mayoría por fotógrafos locales, que documentan desde las masacres policiales en Brasil hasta el ritual afrodescendiente en el Pacífico colombiano, pasando por los agrotóxicos argentinos y el colapso climático en México.

- El fotógrafo español Brais Lorenzo, colaborador de EFE, fue reconocido este jueves con el World Press Photo de la región de Europa por su cobertura de los incendios forestales que asolaron Galicia durante el verano pasado.

- También ha premiado, en categorías regionales, trabajos que reflejan el drama humanitario en Gaza, la guerra en Ucrania, la política migratoria en Estados Unidos, los efectos del cambio climático y la lucha de comunidades marginadas por su supervivencia y sus derechos.

K-POP BTS

Seúl - El fenómeno del K-pop BTS comienza su gira mundial con un concierto en Goyang, Corea del Sur, en su esperado regreso a los escenarios tras años de espera por el inicio del servicio militar obligatorio de sus miembros.

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CHINA ESPAÑA

Shanghái (China).- El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, preside, en el centro del organismo en Shanghái, los actos de homenaje a la escritora y traductora Marcela de Juan (1905-1981), que dará nombre a partir de ahora a su biblioteca en la megalópolis oriental china.

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CIRUGÍA ROBÓTICA

Nueva Delhi.- India presenta, en el marco de la tercera Conferencia Mundial de Cirugía Robótica Multiespecialidad de la empresa SSI (SMRSC), un nuevo dron cirujano que podrá llevar atención médica a zonas de desastre y de guerra.

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KANY GARCÍA

San Juan - La artista puertorriqueña Kany García presenta este jueves su nuevo álbum 'Puerta abierta', que evoca las imágenes "sonoras y líricas" de su niñez en Puerto Rico al son de ritmos caribeños y un tributo a los migrantes dominicanos con una colaboración con Juan Luis Guerra. Por Esther Alaejos

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ESPECIALES:

- Con motivo del primer aniversario de la muerte del escritor Mario Vargas Llosa, la Agencia EFE enviará una serie previa este jueves y este viernes con la guía VARGAS LLOSA.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- Ucrania espera que el alto el fuego en Irán permita la reanudación de los contactos trilaterales entre Rusia, Ucrania y EE. UU. (Texto)

Ginebra.- ARTE BRUTO.- La Colección de Arte Bruto, el mayor museo dedicado a autores marginales, celebra sus 50 años con una exposición que muestra, una vez más, fascinantes creadores que, a menudo internos en psiquiátricos o prisiones, pintaron o dibujaron durante años sin pensar que alguien vería sus obras. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- R.UNIDO MONARQUÍA.- La túnica de bautizo de Isabel II y otros 61 bebés de la familia real se exhibe por primera vez en la exposición "La reina Isabel II: Su vida en estilo", en el palacio de Buckingham, que repasa la moda de la soberana a lo largo de diez décadas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

12:30 GMT.- Washington.- EEUU PIB.- Se publica la tercera y definitiva estimación del producto interior bruto (PIB) del cuarto trimestre y de todo 2025. (Texto)

12:00 GMT.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- Los trabajadores y estudiantes universitarios de Venezuela convocan a un marcha a Miraflores -sede del Ejecutivo en Caracas- a exigir aumento del salario mínimo, congelado desde hace más de cuatro años, tras el anuncio del Gobierno de un aumento a partir de mayo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT.- Washington.- FMI BANCO MUNDIAL.- a directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ofrece el discurso inaugural de las reuniones de primavera de la institución, que se celebran del 13 al 18 de abril y que vienen marcadas por la guerra de Irán y sus agudos y asimétricos efectos macroeconómicos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU OTAN - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pronuncia este jueves un discurso en el Instituto Presidencial Ronald Reagan en Washington. (Foto)(Vídeo)(Directo)

14:00 GMT.- CUBA VIOLENCIA MACHISTA - La ONG independiente Alas Tensas presenta en videoconferencia a través de Facebook su informe anual 2025 Violencia hacia las mujeres y las niñas cubanas. (Texto)

15:00 GMT.- Nueva York.- EEUU ARTE.- El American Folk Art Museum (AFAM) de Nueva York da una pase de prensa para sus próximas exposiciones, "Self-Made: A Century of Inventing Artists" y "Folk Nation: Crafting Patriotism in the United States". (Texto) (Foto)

15:30 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA LITERATURA.- El escritor colombiano Mario Mendoza presenta su nueva novela, 'La hora de los lobos'. Hotel Holiday Inn Calle 67 (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30 GMT.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ AEROLÍNEAS.- La aerolínea panameña Copa Airlines presenta sus perspectivas para 2026, donde dará a conocer las principales iniciativas de la compañía. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística divulga la inflación de la segunda quincena de marzo (Texto)

19:30 GMT.- Miami.- MISIÓN ARTEMIS.- La NASA ofrece una sesión informativa sobre el estado de la misión Artemis II, que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar tras más de medio siglo (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:59 GMT.- Miami.- MISIÓN ARTEMIS.- La tripulación de Artemis II ofrece una conferencia de prensa desde el espacio (Texto) (Foto) (Vídeo)

Río de Janeiro.- ATLÁNTICO SUR COOPERACIÓN.- IX Reunión Ministerial de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS). (Texto) (Foto)

Nueva York - EEUU MAMDANI- Zohran Mamdani cumple este jueves cien días como alcalde de Nueva York, más de tres meses después de su llegada al poder con una agenda que algunos califican de “demasiado progresista”, aunque casi la mitad de los neoyorquinos respalda su gestión y asociaciones vecinales valoran sus primeros esfuerzos por cumplir promesas electorales. (Texto) (Foto)

Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA MIGRACIÓN.- Tras enfrentar la dureza de la deportación desde Estados Unidos, varios guatemaltecos han encontrado en sectores como la construcción una oportunidad para restablecer sus vidas en su país natal, que se beneficia además de la implementación de innovadoras técnicas adquiridas por estos trabajadores en el extranjero. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- EEUU CINE.- Barbie Ferreira y Dacre Montgomery protagonizan una nueva versión del clásico de terror de 1978 ‘Faces of Death’, que se adentra en el lado más crudo de las redes sociales y lanza un mensaje sobre la deshumanización que convierte la tragedia en espectáculo. Por Mikaela Viqueira (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- ESPAÑA MÉXICO.- El tenor mexicano Javier Camarena y el pianista español Rubén Fernández Aguirre ofrecieron esta semana un concierto juntos en Panamá, un evento que "pretende promover el diálogo, la cooperación y la solidaridad como pilares de una comunidad iberoamericana unida por su historia, su idioma y su música". (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA VÍCTIMAS.- Colombia conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA INFLACIÓN.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el IPC de Colombia en marzo. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México (Banxico) publica la minuta de su decisión monetaria tras su sorpresiva decisión en marzo de rebajar 25 puntos la tasa de interés y dejarla en 6,75 %. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA CONSTRUCCIÓN.- Argentina difunde este jueves el indicador de actividad de la construcción correspondiente a febrero, después de que en enero la actividad del sector no registrara una variación respecto al mes anterior (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA INDUSTRIA.- Argentina difunde este jueves el índice de producción industrial manufacturero correspondiente a febrero, después de que en enero la actividad del sector registrara un crecimiento del 3,1% (Texto) (Foto)

La Paz.- LATINOAMÉRICA EDUCACIÓN.- LA CEPAL y la ONG Ayuda en Acción lanzan en Bolivia un estudio que revela que el acceso a la formación técnica en puede incrementar hasta un 41 % los ingresos de jóvenes en Latinoamérica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- IBERDROLA NEOENERGIA.- Se celebra la opa del grupo energético español Iberdrola para hacerse con el 16,2 % que no controla de su filial brasileña Neoenergia. (Texto)

Lima.- PERÚ TIPOS.- El Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP) actualiza los tipos de interés de referencia. (Texto)

Ciudad de México - FÚTBOL MUNDIAL 2026 - La UNODC, en conjunto con la plataforma de transporte Uber y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México presentan la iniciativa “Mundial Sin Trata 2026” que busca poner el tema de la trata de personas en la agenda pública rumbo al Mundial de Fútbol. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

Bir al Abd.- EGIPTO PESCA.- Desde los 15 años, el joven Ali al Bayadi lleva pescando, como hacía su padre y abuelo, en el lago Bardawil, en el único salado en la península del Sinaí egipcio. Pero ahora, los que continúan este trabajo están buscando alternativas ante las trabas de las autoridades. Por Ali Mustafa (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

Yibuti.- YIBUTI ELECCIONES.- El presidente de Yibuti, Ismail Omar Guelleh, que dirige el pequeño país del Cuerno de África desde 1999, opta este viernes a un sexto mandato en unas elecciones boicoteadas por los partidos de la oposición tradicional. (Texto)

Asia

Seúl.- COREA DEL NORTE CHINA.- El canciller chino, Wang Yi, llega a Corea del Norte para una visita de dos días en medio del fortalecimiento de lazos bilaterales y antes de la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a China, que ha generado expectativas de que aproveche el viaje para tratar de sostener una reunión con el mandatario norcoreano.

Nueva Delhi.- CIRUGÍA ROBÓTICA.- Nueva Delhi acoge durante tres días la tercera Conferencia Mundial de Cirugía Robótica Multiespecialidad de la empresa SSI (SMRSC), un encuentro destinado a presentar los últimos avances en telecirugía, drones médicos y los quirófanos del futuro.

Seúl.- K-POP BTS.- El fenómeno del K-pop BTS comienza su gira mundial con un concierto en Goyang, Corea del Sur, en su esperado regreso a los escenarios tras años de espera por el inicio del inicio del servicio militar obligatorio de sus miembros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA TAIWÁN.- La presidenta del principal partido de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, prosigue su visita a China, en la que se espera que se vea con el presidente del país, Xi Jinping, y que supone la primera de un líder del Kuomintang en una década. (Texto)

Taipéi.- TAIWÁN EEUU.- Una delegación de congresistas republicanos estadounidenses realiza una visita a Taiwán, en un contexto marcado por los esfuerzos del Gobierno isleño por impulsar un aumento significativo del gasto militar y en la antesala de la reunión prevista en Pekín en mayo entre los líderes de EE. UU. y China.

Nueva Delhi.- INDIA ELECCIONES.- Los estados indios de Assam y Kerala, junto con el territorio de la Unión de Puducherry, celebran este miércoles elecciones a sus asambleas legislativas. (Texto)(Foto)(Vídeo)

Shanghái.- CHINA ESPAÑA.- El director del Instituto Cervantes preside, en el centro del organismo en Shanghái, los actos de homenaje a la escritora y traductora Marcela de Juan (1905-1981), que dará nombre a partir de ahora a su biblioteca en la megalópolis oriental china. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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