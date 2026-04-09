Tedae y 12 empresas impulsan la presencia de la industria española de defensa en la feria Fidae de Chile

La Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae), con la colaboración del Ministerio de Defensa, y el apoyo del ICEX, ha organizado el Pabellón de España en la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae), que tiene lugar en Santiago de Chile (Chile) hasta el 12 de abril.

En el marco de la feria, el Pabellón ha acogido la celebración del 'Día de España', un evento que ha contado con el respaldo institucional de la embajadora de España en Chile, Laura Oroz Ulibarri; del adjunto al director general de estrategia e innovación de la Industria de Defensa, Héctor Casado; y de dos delegaciones del Ejército del Aire y del Espacio, lideradas por el Segundo Jefe de Estado Mayor del Ejército de Aire y del Espacio, el Teniente General Javier Hernández Antuña; y por el General Jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire y del Espacio, Teniente General Carlos Pérez Martínez.

La embajadora de España en Chile puso en valor esta feria como punto de encuentro e innovación, destacando que España aporta tecnología, conocimiento e intercambio de soluciones en este foro internacional, lo que queda reflejado en la presencia de las empresas del Pabellón.

IMPORTANCIA DE LA COLABORACIÓN A LARGO PLAZO

Por su parte, Héctor Casado aseguró que "la defensa de un país es tan fuerte como lo es su industria de defensa", tal y como ha informado la entidad en un comunicado este jueves. Asimismo, destacó el papel de las pequeñas y medianas empresas (pymes) que "aportan innovación, crecimiento, desarrollo e internacionalización".

Además, enfatizó la importancia de la colaboración a largo plazo, basada en las relaciones de confianza entre los Ministerios de Defensa de Chile y España y el crecimiento en ambos países. "Traemos soberanía y tecnologías duales para trabajar juntos", añadió.

Fidae es la principal exhibición aeroespacial de defensa y seguridad de América Latina. Esta edición, que se celebra del 7 al 12 de abril, cuenta con 377 expositores y más de 30 países cuyo objetivo es ofrecer oportunidades de intercambio tecnológico y comercial a las organizaciones de diferentes países.

El pabellón de España agrupa 12 expositores que muestran sus avances tecnológicos más innovadores. Entre los expositores se encuentran Amper, Centum, CT Ingenieros, Destinus, EM&E, Europavia, Hisdesat, Instalaza, Grupo Oesía, Satlantis, Solarmems Technologies e Indra.