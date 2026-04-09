Senador de EE. UU. urge al Parlamento taiwanés a desbloquear el aumento del gasto militar

Taipéi, 9 abr (EFE).- El senador estadounidense Jim Banks urgió al Parlamento taiwanés a aprobar un aumento del gasto militar, estancado desde hace meses, y afirmó que su ratificación enviaría una "señal clara" a China sobre la "firme determinación" de Taiwán de preservar la paz mediante la fuerza.

En declaraciones recogidas por la Oficina Presidencial de Taiwán, el legislador afirmó este miércoles, durante una reunión con el presidente isleño, William Lai, que el mandatario ha demostrado "liderazgo" al impulsar un incremento del presupuesto de defensa.

"El Yuan Legislativo (Parlamento) debe cumplir su parte aprobando el presupuesto especial de Defensa, enviando así una señal clara a China y a la comunidad internacional sobre la firme determinación de Taiwán de mantener la paz mediante la fuerza", aseveró Banks, miembro del Comité de Servicios Armados del Senado.

Estas declaraciones se suman a las realizadas en los últimos días por otros legisladores estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, que han instado al Parlamento isleño a aprobar el proyecto lo antes posible.

La propuesta en cuestión, anunciada por el Ejecutivo taiwanés en noviembre del año pasado y respaldada por la Administración estadounidense, contempla un gasto militar adicional de 1,25 billones de dólares taiwaneses (39.293 millones de dólares) para el periodo 2026-2033.

El plan busca financiar adquisiciones de armamento -tanto ya anunciadas como futuras- y programas de producción conjunta con Estados Unidos para reforzar la defensa aérea de la isla, la capacidad antiblindaje y los sistemas de drones, entre otros ámbitos.

No obstante, el proyecto requiere la aprobación del Parlamento, donde los dos principales partidos de la oposición, el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (PPT), cuentan con una ajustada mayoría de escaños.

Ambas formaciones han planteado incrementos del gasto militar de menor cuantía, al considerar que la propuesta del Ejecutivo carece de suficiente detalle sobre el destino de los fondos.

La falta de acuerdo en torno a estos proyectos sucede en pleno incremento de la presión militar de China, que considera a la isla de Taiwán como una "parte inalienable" de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control. EFE