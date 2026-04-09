Sacyr, finalista para la construcción del nuevo estadio de Brisbane 2032 por valor de 2.000 millones de euros

Sacyr ha pasado a la fase final del concurso convocado por los organizadores de los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Brisbane (Australia) en el año 2032 para construir un nuevo estadio, valorado en unos 3.400 millones de dólares australianos (2.000 millones de euros).

Según ha anunciado este jueves la Autoridad Independiente de Infraestructuras y Coordinación de esos Juegos Olímpicos y Paralímpicos, un consorcio participado por Sacyr y la empresa australiana Built se enfrentará a otra alianza formada por John Holland y Besix Watpac, ambas nacionales, para adjudicarse el contrato.

Recientemente, Sacyr y Built firmaron una alianza para concurrir conjuntamente a licitaciones de construcción en Australia, en la que se enmarca esta nueva asociación, cuya resolución se conocerá a lo largo de 2026.

Los dos consorcios participarán ahora en una fase de 'participación temprana', en la que cada equipo trabajará de forma independiente con los promotores del proyecto y el equipo de diseño del estadio para revisar la planificación inicial, con el fin de proponer soluciones de plazos y presupuestos.

El nuevo estadio, con capacidad para 63.000 personas, se situará en Victoria Park y se convertirá en un lugar emblemático de la ciudad para albergar las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2032, así como las pruebas de atletismo, antes de convertirse en el estadio del equipo de fútbol australiano Brisbane Lions AFL y de los de críquet Brisbane Heat y Queensland Bulls.