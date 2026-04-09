Agencias

Sacyr, finalista para la construcción del nuevo estadio de Brisbane 2032 por valor de 2.000 millones de euros

Guardar
Imagen 6TIEBBNCGFD7BCMKJTAHJ6ACCQ

Sacyr ha pasado a la fase final del concurso convocado por los organizadores de los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Brisbane (Australia) en el año 2032 para construir un nuevo estadio, valorado en unos 3.400 millones de dólares australianos (2.000 millones de euros).

Según ha anunciado este jueves la Autoridad Independiente de Infraestructuras y Coordinación de esos Juegos Olímpicos y Paralímpicos, un consorcio participado por Sacyr y la empresa australiana Built se enfrentará a otra alianza formada por John Holland y Besix Watpac, ambas nacionales, para adjudicarse el contrato.

Recientemente, Sacyr y Built firmaron una alianza para concurrir conjuntamente a licitaciones de construcción en Australia, en la que se enmarca esta nueva asociación, cuya resolución se conocerá a lo largo de 2026.

Los dos consorcios participarán ahora en una fase de 'participación temprana', en la que cada equipo trabajará de forma independiente con los promotores del proyecto y el equipo de diseño del estadio para revisar la planificación inicial, con el fin de proponer soluciones de plazos y presupuestos.

El nuevo estadio, con capacidad para 63.000 personas, se situará en Victoria Park y se convertirá en un lugar emblemático de la ciudad para albergar las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2032, así como las pruebas de atletismo, antes de convertirse en el estadio del equipo de fútbol australiano Brisbane Lions AFL y de los de críquet Brisbane Heat y Queensland Bulls.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Netanyahu dice que no hay tregua en el Líbano, con quien quiere lograr "acuerdo histórico"

Infobae

La OMS pide a Israel que revoque orden de evacuación en zona de Beirut con dos hospitales

Infobae

La educación técnica eleva los ingresos en un 41 % en América Latina, según Cepal

Infobae

Venezuela publica su boletín epidemiológico tras diez años sin divulgar datos de salud

Infobae

Seis extranjeros condenados en El Salvador por tráfico de cocaína

Infobae