Rutte ve a Trump "decepcionado" con la OTAN pero recuerda la colaboración de "la gran mayoría" de países europeos

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha señalado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está "claramente decepcionado" con "muchos aliados" de la Alianza Atlántica, tras haber mantenido una reunión este miércoles con el mandatario norteamericano en la cual, según ha asegurado, le ha trasladado que "la gran mayoría" de los países europeos han "colaborado" con su país, tras semanas de reproches desde la Casa Blanca a las restricciones y reticencias de socios como España o Francia a las operaciones militares de Estados Unidos contra Irán.

"Está claramente decepcionado con muchos aliados de la OTAN y entiendo su punto de vista, pero también pude señalar que la gran mayoría de los países europeos han colaborado con el establecimiento de bases, logística, sobrevuelos y garantizando el cumplimiento de sus compromisos", ha manifestado Rutte en una entrevista con la cadena CNN, tras la referida reunión.

En esta conversación que ha calificado de "muy franca", "abierta" y "de entre dos amigos", el jefe de la OTAN ha considerado que, pese a la "evidente decepción" mostrada por el inquilino de la Casa Blanca, este último se ha mostrado receptivo a escuchar sus argumentos "sobre lo que está sucediendo".

Cabe señalar que horas antes de esta reunión, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, avanzó que ambos debatirían sobre una posible salida de Estados Unidos de la Alianza Atlántica, tras reiterar que esta "ha dado la espalda al pueblo estadounidense durante las últimas seis semanas", en alusión a la negativa de numerosos países a respaldar a Washington en la guerra desatada contra Irán el pasado 28 de febrero.