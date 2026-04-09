Rusia niega amenazar la infraestructura submarina del Reino Unido

Moscú, 9 abr (EFE).- Rusia negó este jueves amenazar la infraestructura submarina del Reino Unidos, después de que Londres asegurara que cualquier intento de dañarla tendría graves consecuencias.

Según la embajada rusa en el país, Moscú no amenaza la infraestructura submarina que es crítica para Londres, mientras la parte británica hace "declaraciones y amenazas extremadamente agresivas contra buques mercantes que operan en intereses de las empresas rusas y sus socios".

"Es importante comprender que si estas amenazas se convierten en acciones, habrá consecuencias", advirtió la misión diplomática, cuya declaración cita la agencia TASS.

El Reino Unido advirtió este jueves a Rusia de que habrá "graves consecuencias" si no cesa sus operaciones submarinas en el Atlántico Norte, después de que el Ejército británico encontrase tres submarinos rusos cerca de infraestructura y cables críticos en aguas británicas y sus alrededores.

Tras conocerse la noticia, el ministerio británico de Defensa, John Healey, aseguró que Rusia supone la "mayor amenaza" para la seguridad del Reino Unido y la OTAN y se dirigió directamente al presidente ruso, Vladímir Putin: "Te vemos, vemos tu actividad sobre nuestra infraestructura submarina. Debes saber que cualquier intento de dañarla no será tolerado y tendrá graves consecuencias".

En tanto, el Kremlin confirmó hoy que un navío de la Armada Rusa escoltó a varios buques petroleros de la flota fantasma rusa cerca de las aguas territoriales de Reino Unido, tras noticias aparecidas en medios occidentales.

Según informó el periódico The Telegraph, la fragata de la Flota del Mar Negro de la Armada Rusia 'Admiral Grigorovich' escoltó a través del estrecho de la Mancha dos petroleros de la flota fantasma rusa, dos semanas después de que Londres prometiera detener todos los buques sancionados en aguas territoriales de Reino Unido.

Según el medio, la fragata rusa escoltó los petroleros Universal y Enigma, mientras era a su vez seguida por el buque Tideforce de la Flota Real Británica.EFE