Rusia anuncia el canje de cadáveres de mil soldados ucranianos por 41 rusos

Moscú, 9 abr (EFE).- Rusia y Ucrania efectuaron hoy el canje de los cadáveres de mil soldados ucranianos por 41 rusos, según informó Shamsaíl Sharalíev, diputado ruso por el partido del Kremlin, Rusia Unida, citado por el periódico RBC.

El anterior canje tuvo lugar hace más de un mes, el pasado 26 de febrero, cuando Rusia entregó también mil cadáveres y recibió 35 rusos.

En enero y octubre pasados rusos y ucranianos efectuaron intercambios similares, en los la parte rusa entregó cada vez mil ucranianos y recibió los restos de 38 y 31 soldados, respectivamente.

En línea con lo acordado en Estambul, a mediados de 2025 Moscú y Kiev efectuaron varios intercambios de cadáveres de militares caídos en combate, en el marco de los cuales Rusia habría entregado en torno a 10.000 cuerpos de ucranianos y recibido cerca de 200.

Esta proporción ha sido explicada por expertos con el avance ruso en el frente, que -aunque lento- no permite a los ucranianos recoger a sus caídos en acción.