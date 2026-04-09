Ramaphosa: Sudáfrica ha recibido señales positivas de EEUU sobre sus vínculos comerciales

Johannesburgo, 9 abr (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, afirmó este jueves que su país ha recibido "varias señales positivas" de Estados Unidos recientemente que apuntan a la mejora de los vínculos comerciales bilaterales, tras la crisis diplomática desatada desde el retorno a la Casa Blanca de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

"Reconocemos que nuestras relaciones comerciales afrontan varios desafíos. La Administración estadounidense ha sido franca en su evaluación de nuestras relaciones comerciales y celebramos su disposición a dialogar con Sudáfrica para abordar las preocupaciones", dijo Ramaphosa al intervenir ante la Cámara Estadounidense de Comercio en Sudáfrica en Johannesburgo.

"Recientemente, hemos recibido varias señales positivas de Estados Unidos", subrayó el mandatario sudafricano, al señalar que su Gobierno también ve "importantes oportunidades para ampliar el comercio bilateral entre Sudáfrica y EE.UU".

Ramaphosa expresó el compromiso de Pretoria para "trabajar juntos de manera más estrecha y con mayor determinación para alcanzar un acuerdo comercial que resulte mutuamente beneficioso".

En este sentido, destacó que el Ejecutivo sudafricano colabora "activamente" en varias comisiones del Congreso estadounidense para la renovación de la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA), que beneficia a una treintena de países africanos y que solo cuenta con una extensión temporal de un año hasta el próximo diciembre, tras vencer el pasado septiembre.

"Tenemos mucho que ofrecernos mutuamente y no hay razón para que no podamos llegar a un acuerdo en los puntos en los que discrepamos", afirmó el presidente.

Ramaphosa también defendió las políticas sudafricanas de Empoderamiento Económico Negro (BEE), que obligan, por ejemplo, a los inversores extranjeros a ceder parte de sus acciones a negocios locales cuyos propietarios pertenezcan a comunidades consideradas vulnerables, como negros, mujeres, jóvenes o personas con discapacidad.

También señaló que, "trabajando juntos", han podido desarrollar alternativas a esta normativa para que las compañías puedan, entre otras medidas, invertir en iniciativas que beneficien directamente a las citadas comunidades.

Así, las multinacionales "no se dejan intimidar por las afirmaciones falsas de que el empoderamiento económico de la población negra impone costes excesivos a las empresas sin aportar ningún valor", aseguró, sin mencionar explícitamente las críticas, por ejemplo, del magnate Elon Musk.

Las declaraciones de Ramaphosa forman parte de los esfuerzos de Pretoria por reparar sus vínculos con Washington, frente a las tensas relaciones bilterales que mantienen desde la vuelta al poder de Trump, quien ha cuestionado muchas políticas del Gobierno sudafricano. EFE