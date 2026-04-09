Publicada la adjudicación de Emasa de obras de renovación de redes en barriadas de Pedregalejo Alto y La Mosca

La Plataforma de Contratación del Estado ha publicado la formalización por parte de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) del contrato para la ejecución de las obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento y de reurbanización de la barriada de Pedregalejo Alto (distrito Este), que abarca las calles Brasil, Portugal, Etiopía, Joaquín Palmerola Buxados y Conde de Lemos.

La actuación ha sido adjudicada a Ervega, S.A. con un presupuesto de 1.880.293,14 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de diez meses, a través del acuerdo marco de canalizaciones y obra civil no singular suscrito con cinco empresas constructoras por un importe total de 36,3 millones de euros (IVA incluido) durante cinco años.

En esta zona, la red es de tipo unitario, por lo que se prevé la sustitución de los colectores, así como la renovación de las canalizaciones de aguas residuales.

El proyecto también incluye la renovación de las redes de abastecimiento y, dado que la renovación de estas infraestructuras hidráulicas afectará a los viales, se llevará a cabo una reurbanización y rehabilitación de pavimentos y eliminación de barreras arquitectónicas.

También a través del citado acuerdo marco han sido adjudicadas a Ervega SA las obras de renovación de la red de saneamiento de varias calles de la barriada de La Mosca (distrito Este), por un importe de 578.848,19 (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses.

El proyecto contempla la ejecución de nuevas redes de saneamiento con tubería de PVC, pozos de registro y renovación de las injerencias a las viviendas, así como la reconstrucción de los servicios afectados por las obras y renovación de pavimentos.

Tal y como recoge el pliego, con esta actuación se pretende mejorar la infraestructura existente y evitar las incidencias que se producen debido al deterioro que presenta la red de saneamiento de carácter unitario generando problemas de colmatación, filtraciones y fugas en los colectores existentes.