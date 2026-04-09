Agencias

Policía bloquea marcha de trabajadores que intenta llegar a sede de Gobierno de Venezuela

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Caracas, 9 abr (EFE).- Un fuerte cerco de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela bloquea este jueves el avance de cientos de trabajadores que intentan marchar hacia el palacio presidencial de Miraflores, sede del Ejecutivo del país suramericano, en Caracas, para exigir aumentos del salario, congelados desde 2022.

En su intento por llegar a Miraflores, los sindicalistas forzaron su paso entre los funcionarios policiales en al menos cinco ocasiones desde su punto de salida, en una céntrica plaza de Caracas, hasta llegar a un punto cercano a la sede del Parlamento, donde se encontraron con otro bloqueo policial reforzado que les impide seguir. EFE

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