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Pisarello (Sumar) acusa a Israel de sabotear la paz y cree que la guerra de Irán es la "primera derrota" de Trump

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El coportavoz de los Comuns y diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, ha acusado a Israel de tratar de sabotear el intento de paz en Oriente Medio y ha afirmado que la guerra de Irán supone la "primera gran derrota militar" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, el parlamentario ha aseverado que el primer ministro hebreo ha obligado al mandatario norteamericano a apoyar sus "actuaciones genocidas y criminales" en Líbano, además de intentar "dinamitar" cualquier tipo de acuerdo de paz con Irán.

"No es la primera vez que Netanyahu arrastra a los Estados Unidos, incluso contra sus propios intereses, a un proyecto colonial y criminal como el del gran Israel que amenaza con sembrar de muerte toda la región", ha manifestado para apostillar que Trump ha perdido "toda credibilidad como un actor capaz de alcanzar la paz".

Pisarello ha censurado su actuación en Venezuela o su "amenaza" de anexionarse Groenlandia en su afán de someter "por todos los medos a Europa" a sus "propios designios".

Respecto al conflicto bélico en Oriente Medio, el también secretario primero de la Mesa del Congresos ha opinado que la guerra de Irán ha sido la "primera gran derrota militar y estratégica" del presidente de Estados Unidos, pues el país asiático "lejos de someterse a sus imposiciones ha resistido, produciéndole a Estados Unidos una deuda millonaria, graves impactos militares y una espiral inflacionaria que amenaza con asfixiar a su propio pueblo".

Ante ello, ha celebrado que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez se haya opuesto "claramente" a esta "agresión ilegal y criminal de Estados Unidos e Israel a Irán", colocándose también al lado del pueblo palestino y libanés.

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