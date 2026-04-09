Pedro Sánchez celebra la presencia de Almodóvar, Sorogoyen y Los Javis en Cannes: "Nuestro cine hace historia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado la selección de las películas dirigidas por Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen y Los Javis en la Sección Oficial del Festival de Cannes. "Nuestro cine hace historia", ha escrito el jefe del Ejecutivo en un post en la red social X.

"Desde la creación del premio en 1955 nunca han competido tantas películas españolas", continúa el mensaje del presidente que acompaña del post de la Academia de Cine informando de las nominaciones.

'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar, 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen y 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis, competirán por la Palma de Oro en la 79ª Edición del certamen francés. Es la primera vez que tres largometrajes españoles optan en una misma edición a la Palma de Oro, distinción que fue entregada por primera vez 1955. Un año antes, en 1954, cuatro películas nacionales si fueron seleccionadas en el festival.

El año pasado optaron al galardón dos metrajes españoles, 'Sirat', de Oliver Laxe, y 'Romería', de Carla Simón, pero la Palma de Oro fue para 'Un simple accidente', del iraní Jafar Panahi. La única película española que hasta el momento ha ganado la Palma de Oro es 'Viridiana', de Luis Buñuel.