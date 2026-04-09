Pakistán urge a Israel a detener de inmediato la agresión en el Líbano que viola la tregua

Islamabad, 9 abr (EFE).- Pakistán urgió este jueves a Israel a detener de manera inmediata su agresión militar contra el Líbano, advirtiendo que los recientes bombardeos masivos violan el derecho internacional y ponen en riesgo la tregua regional de 14 días alcanzada el miércoles bajo mediación de Islamabad.

"Pakistán condena en los términos más enérgicos la continua agresión israelí contra el Líbano, que (..) socava los esfuerzos internacionales para establecer la paz y constituyen una flagrante violación del derecho internacional y de los principios humanitarios fundamentales", indicó en un comunicado el ministerio de Exteriores paquistaní.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que anunció el acuerdo tras horas de negociación en la madrugada del miércoles, escribió entonces en su mensaje que las partes habían acordado un alto el fuego inmediato "en todas partes, incluyendo el Líbano".

Mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, calificó los ataques israelíes como una "escaramuza" que no estaba incluida en el pacto con Irán, los mediadores paquistaníes sostienen que el anuncio de Sharif fue plenamente fiel a lo acordado por las partes.

En las últimas horas, Sharif ha buscado fortalecer el respaldo internacional al pacto mediante una publicación masiva en redes sociales de mensajes de agradecimiento a los líderes que han acogido la tregua, como el británico Keir Starmer, el canciller alemán Friedrich Merz, y el secretario general de la ONU, António Guterres.

La nota de la Cancillería paquistaní pidió a la comunidad internacional adoptar "medidas urgentes y concretas para poner fin a la agresión israelí contra el Líbano", en línea con su papel líder en las negociaciones de paz.

En la noche del miércoles, el mandatario conversó por teléfono con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, con quien ha coordinado los esfuerzos de paz durante las últimas dos semanas.

La ofensiva israelí ha provocado que Teherán interrumpa nuevamente la navegación en el Estrecho de Ormuz y condicione su participación en la ronda de negociaciones prevista para el sábado en Pakistán a que el cese de hostilidades incluya a Beirut.

El embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, eliminó este jueves un mensaje en X en el que confirmaba la llegada de sus negociadores a Islamabad. Inicialmente, el diplomático había asegurado que la delegación invitada por Sharif aterrizaría esta noche en la capital paquistaní.

Sin embargo, el mensaje fue borrado horas después sin que la misión diplomática iraní haya aclarado si el viaje de los negociadores sigue en pie.