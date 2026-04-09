Pakistán condena los ataques israelíes sobre Líbano, pero no especifica si es una violación de la tregua

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha trasladado este jueves a su homólogo libanés, Nawaf Salam, su condena por los ataques israelíes sobre su país, si bien no ha precisado si se trata de una violación de la tregua que acordaron para las próximas dos semanas Estados Unidos e Irán.

Sharif ha contado que ha hablado durante la pasada noche con Salam, a quien le ha ofrecido el pésame "por la pérdida de miles de vidas" en Líbano como resultado de esta nueva ofensiva, que deriva de los ataques lanzados el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel sobre Irán.

"Reafirmé el compromiso de Pakistán por avanzar en los esfuerzos de paz, incluyendo facilitar el diálogo a través de las próximas conversaciones entre Irán Estados Unidos en Islamabad", ha informado en un mensaje en sus redes sociales.

El primer ministro Sharif se ha mostrado "agradecido" a su homólogo libanés por apreciar los esfuerzos de paz de Pakistán, al mismo tiempo que ha remarcado la necesidad de que colaboren de manera continua para "asegurar un fin inmediato a los ataques contra Líbano y su pueblo".

Esta conversación llega en un momento en el que no está claro si la tregua entre Estados Unidos e Irán también incluye a Líbano, que no ha dejado de ser objetivo de los ataques de Israel desde que se anunció esta semana el alto el fuego.

Pakistán, que afirmó que la tregua implicaba a las partes y sus aliados, incluyendo Líbano, ha reclamado en las últimas horas a la comunidad internacional que presione a Israel para que ponga fin a unos ataques que han dejado ya más de 1.500 muertos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no ha dado muestras de renunciar a su campaña militar en Líbano y la ha justificado por la supuesta ineficacia del Gobierno libanés en acabar con el partido milicia chií Hezbolá.

Mientras tanto, las advertencias de Irán sobre la posibilidad de que se acabe rompiendo la tregua si continúan los ataques sobre Líbano han sido minimizadas por Washington, que considera una "tontería" que Teherán renuncie al diálogo por otro país que "que no tiene nada que ver con ellos".