Nuevo frente abierto para Jessica Bueno tras el ataque de Kiko Rivera. Luitingo estalla un año después de su ruptura

El gran momento personal que está atravesando Jessica Bueno junto a su nuevo novio, Roberto Mendoza, se veía enturbiado hace unos días después de que Kiko Rivera -padre de su hijo mayor, Francisco (13)- arremetiese contra ella en '¡De Viernes!' por la cordialidad que ha mostrado con Irene Rosales tras su separación. Y, aunque no entraba en detalles (algo que sí podría hacer con su entrevista en directo en el plató del programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona) sí dejaba claro que no tiene ningún tipo de relación con la modelo, a la que se refirió como "la señorita Jessica Bueno", asegurando que se la "pela" todo lo que haga.

Unas duras declaraciones a las que Jessica ha respondido con firmeza este miércoles en 'El tiempo justo', confesando que aunque no entiende que se refiera de una manera tan "despectiva" a ella, intentará que sigan teniendo una relación "cordial" por el bien del niño que tienen en común, destacando que Kiko tiene mucha suerte con las madres de sus hijos por el respeto que le han mostrado en todo momento.

Pero no es el único frente abierto para la exconcursante de 'Supervivientes', ya que a pesar de que rompieron en febrero de 2025, ha sido ahora cuando Luitingo ha estallado públicamente por los mensajes de odio que recibe por parte de los seguidores de la modelo, a los que ha decidido responder con una canción llamada 'Haz lo que te dé la gana'.

"Debido a que después de un año y pico sigo recibiendo insultos y cosas horribles por comentarios, mensajes directos, tengo que bloquear a mucha gente a diario... Quiero expresarme de la mejor manera que sé: LA MÚSICA. Imagino que si Herodes y Pilatos estuviesen vivos, yo hubiese muerto de manera cruel y todo lo que eso conlleva, por el daño tan grande y enorme que le causé y le he causado a este país, ¿no? Pues como eso jamás va a pasar, he creado esta idea y esta letra que se llama: Haz lo que te de la gana(Al final la saco y todo verás)", ha pubilcado en Instagram harto de los ataques de los fans de Jessica, que siguen recordándole que "es una diosa" y que no entienden como pudo estar con él.

Una canción que, como ha explicado, "va dirigida a todas esas personas que viven a diario situaciones parecidas a la mía, o simplemente dudan de lo que hacer con su vida en ciertos momentos, porque hay parásitos sin ton ni son, que no saben hacer otra cosa en este mundo que herir, molestar e intentar reventar vidas ajenas porque las suyas están vacías".

Y aunque la propia Jessica ha dejado claro en 'El tiempo justo' que ella no está de acuerdo con los ataques a Luitingo y ha pedido a sus seguidores que se olviden ya de este tema como han hecho ambos -que han rehecho sus vidas amorosas y están felices-, el cantante de 'Operación Camarón' no ha dudado en levantar el teléfono para intervenir en el programa.

"La mujer me pone 'tú te has visto la cara, no sé qué vio Jessica en ti, que es una diosa'... yo lo de diosa lo pongo entre comillas. A mí siempre que me vienen me han desvalorizado, como si no valiera para nada porque ella es una reina" ha explotado enfadado, lamentándose de que "me siguen linchando por redes sociales, la mayoría mujeres, cuando yo no he hecho absolutamente nada, lo único que he hecho ha sido dejar una relación".

"Yo no he vendido nada, nadie puede tener un vídeo mío hablando de más" ha sentenciado, haciendo referencia a que un año después de su ruptura él no se ha sentado en ningún plató para hablar de Jessica, con la que se ha mostrado demoledor: "No te deseo el mal pero para mí estás muerta. Yo lo que he sufrido en mi casa lo sé yo y lo sabe mi familia, nosotros tenemos dignidad y palabra".

Y, lejos de quedarse ahí, ha compartido un escueto y enigmático mensaje a través de sus historias temporales de Instagram en el que algunos han visto un dardo dirigido a la modelo: "Las mentiras tienen las patitas muy muy muy cortitas".