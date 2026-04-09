Nueve países del sur de la UE piden un "cese inmediato" de las hostilidades en Oriente Próximo

Los Estados miembros del Sur de la UE (MED9), entre los que se encuentra España, han mostrado este jueves su satisfacción por el alto el fuego de doce días entre Estados Unidos e Irán, y han hecho un llamamiento para que se produzca un "cese inmediato" de las hostilidades en Oriente Próximo.

El grupo de países ha solicitado "la desescalada sostenida" y el cumplimiento de la tregua en toda la región, incluido Líbano, para poder "avanzar en las negociaciones hacia una paz duradera y sostenible".

"Nos preocupa profundamente que, lamentablemente, la violencia continúe a gran escala", han agregado en un comunicado conjunto Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Italia, Malta y Portugal, calificando la situación como "inaceptable".

Así, han advertido de que la situación "podría deteriorarse aún más, con importantes repercusiones para la paz y la seguridad regionales y mundiales".

Por otro lado, han instado a todas las partes involucradas a respetar el Derecho Internacional, incluidos los principios de la Carta de las Naciones Unidas o el Derecho Internacional del Mar codificado en la CNUDM. "Especialmente en lo que respecta a la seguridad marítima y al respeto de la libertad de navegación, incluido el paso en tránsito por el estrecho de Ormuz", han agregado.

Los ministros de Exteriores y/o sus representantes de los nueve países se han reunido durante la jornada en Split, Croacia, en presencia de la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, para abordar la situación de inestabilidad en la región mediterránea y debatir en materia de seguridad marítima, económica y energética.