Netanyahu alaba las acciones del Ejército en Líbano: "Seguiremos atacando a Hezbolá con fuerza y precisión"

El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, ha alabado este jueves las acciones del Ejército israelí en Líbano, donde se han registrado ya más de 1.500 muertos desde el inicio de esta última ofensiva, y ha afirmado que "seguirá atacando a Hezbolá con fuerza y precisión".

Así se ha pronunciado horas después de que las fuerzas israelíes anunciara la muerte del "secretario personal" del líder del partido-milicia chií Hezbolá, Naim Qasem, en la oleada de bombardeos ejecutada la víspera contra varios puntos de Líbano y que ha dejado más de 200 fallecidos y un millar de heridos en tan solo un día.

"En Beirut eliminamos a Alí Yusef Jarshi, el secretario personal del secretario general de la organización terrorista Hezbolá, Naim Qassem, y uno de sus hombres más cercanos", ha destacado Netanyahu, que ha subrayado, además, que el Ejército ha atacado, "de forma paralela y durante la noche", una serie de "infraestructuras terroristas en el sur de Líbano".

Así, ha afirmado que las zonas afectadas "son utilizaron para transferir miles de armas, proyectiles y sistemas de lanzamiento de cohetes, así como para albergar almacenes de municiones y cuarteles de Hezbolá", según recoge un mensaje difundido a través de redes sociales.

"Nuestro mensaje es claro: quien actúe contra los ciudadanos de Israel será alcanzado. Continuaremos golpeando a Hezbolá con fuerza, precisión y determinación en cualquier lugar que sea necesario, hasta que devolvamos la seguridad completa a los residentes del norte", ha zanjado.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció el miércoles un alto el fuego y aseguró que "Irán y Estados Unidos, junto a sus aliados, acordaron un alto el fuego inmediato en todas partes, incluido Líbano y el resto de lugares", si bien Israel afirmó poco después que Líbano no estaba incluido en el acuerdo y lanzó su mayor oleada de bombardeos contra el país.