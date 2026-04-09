Muere un palestino en un nuevo bombardeo de Israel contra Gaza a pesar del alto el fuego

Al menos una persona ha muerto este jueves en un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre e 2025 al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', el fallecido ha sido identificado como Yusef Jalil Ahmed Mansur, alcanzado por un ataque en los alrededores de Rafá, en el sur de Gaza, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre el suceso.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en su último balance que desde el inicio del alto el fuego se han confirmado 733 muertos y 2.034 heridos, así como la recuperación de 759 cadáveres de zonas de las que se retiraron las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo, en medio de denuncias de Hamás sobre continuas violaciones israelíes del pacto.

Asimismo, ha subrayado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.312 "mártires" y 171.134 heridos, si bien ha recalcado que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles.