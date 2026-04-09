Montenegro ultima las reformas para entrar en la UE, según el primer ministro Spajić

Barcelona, 9 abr (EFE).- El primer ministro de Montenegro, Milojko Spajić, aseguró este jueves que el país ya está ultimando las reformas para poder cumplir con los requisitos necesarios para ingresar en la Unión Europea (UE), si bien admitió que podría retrasarse hasta 2028.

Defendió la entrada de Montenegro en la UE por los "valores comunes" que comparte con los Estados miembros y por el interés, recalcó, de acceder al mercado común y al "proyecto de paz" europeo.

"Este es el valor de la UE. Es bueno que haya críticas sobre cómo las cosas se pueden hacer mejor, pero es justo decir por qué es algo bueno", reivindicó.

El gobernante montenegrino intervino en el European Pulse Forum de la ciudad española de Barcelona, organizado por el medio Politico y el gabinete de incidencia pública BeBartlet.

La petición del país para entrar en la UE se remonta a 2008. Dos años más tarde recibió el estatus de país candidato, tras lo que se establecieron los requisitos económicos y jurídicos que debe cumplir para poder ingresar.

Spajić se mostró convencido de que se cerrarán los "capítulos pendientes" para avanzar en este proceso a finales de este año, aunque la adhesión podría demorarse hasta 2028. EFE

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