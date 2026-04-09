Los astronautas de Artemis II empiezan a preparar la cabina para el amerizaje, previsto para el sábado en España

Los astronautas de Artemis II empezarán este jueves a preparar la cabina y a estudiar los procedimientos de entrada antes del amerizaje, previsto por la NASA para el viernes a las 20:07 hora del este de Estados Unidos (EEUU) (02:07 del sábado hora española) frente a la costa de San Diego.

De esta manera, la tripulación empezará a guardar el equipo e instalar sus asientos para asegurarse de que todo esté bien sujeto para la reentrada. Los funcionarios de la NASA ya han confirmado además que el USS John P. Murtha ha zarpado y se dirige al punto intermedio hacia el sitio de recuperación en el Océano Pacífico.

Durante este miércoles, los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA Jeremy Hansen, se turnarán para probar y evaluar la prenda para la intolerancia ortostática que se usa debajo del traje del Sistema de Supervivencia de la tripulación. Ésta les ayudará a mantener la presión arterial y la circulación durante la transición de regreso a la gravedad terrestre.

Por esta parte, la agencia espacial estadounidense ha indicado que algunos astronautas experimentan intolerancia ortostática después de un tiempo prolongado en microgravedad, una condición que puede dificultar mantenerse de pie sin mareos o desmayos. "La prenda aplica compresión en la parte inferior del cuerpo para contrarrestar este efecto y facilitar un regreso seguro", ha explicado.

Al margen de ello, completarán su sesión diaria de ejercicios con volante de inercia como parte del programa de entrenamiento físico de la misión. El volante de inercia utiliza un sistema de cables que permite realizar tanto ejercicios aeróbicos, como remo, como movimientos de resistencia, incluyendo sentadillas y peso muerto.

Además, a las 21:45 (03:45) hablarán con los medios a través de una llamada virtual. Por último, tomarán el control de la nave alrededor de las 22:55 (04:55) para realizar otra demostración de pilotaje manual, al estilo de las que llevaron a cabo al principio de la misión y también durante la demostración de operaciones de proximidad.

En este caso, guiarán la nave espacial hasta que apunte de cola al Sol. Con esta prueba, recopilarán más datos sobre las cualidades de manejo y los sistemas de guiado, navegación y control de la nave. A su vez, también podrán gestionar las condiciones térmicas y la generación de energía.