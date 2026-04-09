Las bolsas europeas abren sin rumbo fijo ante la nueva amenaza de Trump si falla acuerdo con Irán

Madrid, 9 abr (EFE).- Las bolsas europeas han abierto este jueves sin rumbo fijo y prácticamente planas tras las fuertes alzas registradas la víspera en torno al 4 % ante la incertidumbre generada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, de nuevas ofensivas en Irán si falla el alto el fuego, lo que lleva al petróleo al alza de nuevo.

En la apertura del mercado, el barril de brent sube un 2,32 %, y situado en 96,94 dólares tras llegar ayer a caer hasta el 16 % con el barril en 91 dólares, el mayor descenso desde el 9 de marzo de 2020, cuando al cierre del mercado bajó un 24,10 %, y el segundo mayor en 35 años.

Por su parte, el west texas intermediate (WTI), el de referencia en EE.UU., escala antes de la apertura del mercado, un 2,87 %, y se encuentra en 97,09 dólares después de que ayer también registraran su mayor caída diaria desde 2020, de más del 16 %, hasta los 94,41 dólares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que mantendrá desplegadas fuerzas militares en torno a Irán hasta que se cumpla plenamente el acuerdo alcanzado y amenazó con lanzar una ofensiva "más grande y más fuerte" en caso de incumplimiento, al tiempo que aseguró que el estrecho de Ormuz seguirá abierto y que Teherán no desarrollará armas nucleares.

Asimismo, advirtió que si el pacto no se respeta, "comenzará la batalla, más grande, mejor y más fuerte que nunca", aunque consideró ese escenario "muy improbable", y recalcó que "no habrá armas nucleares" y que el estrecho de Ormuz "permanecerá abierto y seguro".

Por otro lado, una delegación de Irán llegará esta noche a Islamabad para iniciar las negociaciones con Estados Unidos sobre la base de una hoja de ruta de diez puntos para poner fin a la guerra, en un intento por sostener la vía diplomática pese a las denuncias de violaciones del alto el fuego.

En un mensaje difundido en su Truth Social, Trmp subrayó que "todos los buques, aeronaves y personal militar de EE.UU., junto con municiones y armamento, permanecerán en Irán y sus alrededores" hasta que se cumpla "íntegramente el acuerdo real alcanzado", insistiendo en que el despliegue responde a la necesidad de asegurar la estabilidad en la zona.

En Wall Street la sesión fue muy similar a la europea, con únicamente el sector energético cerrando la jornada con pérdidas, mientras que los sectores más ligados al ciclo económico y los valores tecnológicos, especialmente los de semiconductores y los de los fabricantes de memorias, lideraban las alzas.

No obstante, la reacción tanto de los principales índices de este mercado como de los bonos estadounidenses fue más moderada que en Europa, como también lo habían sido los descensos desde el inicio del conflicto.

De este modo, el Dow Jones de Industriales cerró con una subida del 2,85 %; el S&P 500, del 2,51 %; y el Nasdaq, del 2,80 %; mientras que los futuros avanzan leves caídas del 0,12 %; del 0,18 %; y del 0,16 %, respectivamente.

En Asia, el índice Nikkei de la Bolsa de Tokio ha cerrado con una caída del 0,53 %; el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cae 0,72 %; el parqué de Shenzhen, un 0,35 %, y el Hang Seng de Hong Kong, a falta del cierre, se deja el 0,37 %.

En la agenda del día, en Europa destaca este jueves destacará la producción industrial en Alemania y España, la balanza comercial de Portugal y Alemania; y el PCSI de Thomson Reuters e IPSOS de este último país, Francia España y Reino Unido.

Entre tanto, en EE.UU., este jueves se publicará el PIB de EE. UU. del último trimestre de 2025, el índice de precios PCE de febrero, clave para la próxima decisión de política monetaria de la Fed del 29 de abril; y las solicitudes semanales de prestaciones por desempleo;

En cuanto a los metales preciosos, el precio del oro cae un 0,63 %, con la onza en 4.737,7 dólares, y la plata cae el 1,60 % hasta los 74,15 dólares.

En el mercado de bonos, la rentabilidad del alemán a diez años sube hasta el 2,969 % y la del español hasta el 3,422 %.

El euro se muestra plano, con una leve subida del 0,05 %, y se cambia a 1,1668 dólares, mientras que el bitcóin cae un 0,45 %, y se encuentra en 71.0591 dólares.