Las aprehensiones de centroamericanos en Estados Unidos y México caen un 84% en el 2026

San Salvador, 9 abr (EFE).- El número de aprehensiones en Estados Unidos y México de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos -ciudadanos del llamado Triángulo Norte de Centroamérica- suman al menos 3.909 casos en los primeros meses del 2026, un 84% menos que 2025, según datos obtenidos este jueves.

Las cifras oficiales recabadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que estas detenciones en Estados Unidos sumaron 2.424 entre enero y febrero pasados, mientras que en México alcanzaron las 1.485 en enero.

Entre enero y febrero de 2025, Estados Unidos reportó 13.097 aprehensiones y, solo en enero de ese año, México computó 11.056 casos, para totalizar 24.153.

Del total de personas detenidas en los dos primeros meses del año en curso en ambos países, 389 provienen de El Salvador, 1.363 de Honduras y 2.157 de Guatemala.

Para el caso de Estados Unidos, se ha registrado una caída de las aprehensiones del 84,8% de salvadoreños, del 77,2% de guatemaltecos y 85,1 % de hondureños.

Por su parte, las cifras de detenciones de ciudadanos de El Salvador en situación migratoria irregular en México cayeron un 98,3%, de Guatemala un 64,5% y de Honduras un 83,7%.

En 2025, el total de ciudadanos aprehendidos de estos tres países totalizaron 61.906, mientras que en 2024 fueron 538.286 y 786.690 en 2023.

Cada año, miles de personas procedentes de estos tres países intentan emigrar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.EFE