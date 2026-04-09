La UPO y la Universitat Jaume I invisten doctor honoris causa al historiador Enrique Ayala Mora

La Universidad Pablo de Olavide y la Universitat Jaume I han investido este jueves como doctor honoris causa al historiador ecuatoriano Enrique Ayala Mora, en una ceremonia académica conjunta celebrada en el Paraninfo de la UPO y presidida por ambos rectores, Francisco Oliva y Eva Alcón, respectivamente. El acto ha reconocido "la trayectoria intelectual, científica y académica de una de las figuras más destacadas de la historiografía latinoamericana contemporánea".

Enrique Ayala Mora ha sido apadrinado por los doctores Justo Cuño, de la Universidad Pablo de Olavide, y Manuel Chust Calero, de la Universitat Jaume I. Debido a motivos de salud del profesor Ayala, la lectura de la lección magistral la ha realizado en su nombre Ana María Canelos Aragón, coordinadora general del Colegio de América.

En su intervención, la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha subrayado el valor simbólico y académico de esta investidura compartida y ha destacado que "con este honoris causa, apelamos al valor de la cooperación y la construcción de espacios compartidos de conocimiento".

"Las universidades debemos ser puentes de diálogo, espacios de pensamiento crítico y motores de colaboración internacional, basados en la confianza y el respeto mutuo", ha añadido la rectora, al tiempo que ha enmarcado, además, este reconocimiento en una trayectoria de colaboración entre la UJI, la UPO y la Universidad Andina Simón Bolívar.

En el transcurso de la ceremonia, el rector de la Olavide ha destacado una de las dimensiones que considera más valiosas de la obra de Enrique Ayala Mora: "su capacidad para combinar el rigor académico con la divulgación científica".

En este sentido, ha resaltado el valor "propedéutico, divulgativo y pedagógico" de Resumen de Historia del Ecuador, una obra convertida en manual de referencia, y ha reivindicado "la divulgación como una herramienta esencial para acercar la ciencia y el conocimiento a la sociedad, especialmente en un contexto marcado por el auge de los discursos anticientíficos y el descrédito del saber experto".