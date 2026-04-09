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La Reina se reúne con la asociación de empresarias AP! Lleida en su 20 aniversario

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La Reina Letizia se ha reunido este jueves con la Associació d'Empresàries AP! Lleida, por el 20 aniversario de la entidad y la ceremonia de entrega de los premios AP! Lleida que se ha celebrado en la ciudad.

Ha llegado acompañada de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y le han recibido el conseller de Economía y Empresa de la Generalitat, Miquel Sàmper; el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa; el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, y la presidenta de la entidad empresarial, Laia Rogel.

El encuentro ha tenido lugar en la Catedral de la Seu Vella de Lleida, previo a la XVI edición de los galardones, que han reconocido a 7 empresarias leridanas en diferentes categorías.

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