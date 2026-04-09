La Reina se reúne con la asociación de empresarias AP! Lleida en su 20 aniversario

La Reina Letizia se ha reunido este jueves con la Associació d'Empresàries AP! Lleida, por el 20 aniversario de la entidad y la ceremonia de entrega de los premios AP! Lleida que se ha celebrado en la ciudad.

Ha llegado acompañada de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y le han recibido el conseller de Economía y Empresa de la Generalitat, Miquel Sàmper; el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa; el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, y la presidenta de la entidad empresarial, Laia Rogel.

El encuentro ha tenido lugar en la Catedral de la Seu Vella de Lleida, previo a la XVI edición de los galardones, que han reconocido a 7 empresarias leridanas en diferentes categorías.