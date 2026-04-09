La OMS pide a Israel que revoque orden de evacuación en zona de Beirut con dos hospitales

Ginebra, 9 abr (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) exhortó este jueves a Israel a revocar su orden de evacuación del área de Jnah, al sur de Beirut, donde se encuentran dos de los principales hospitales de la capital.

En la zona se sitúan tanto el Hospital Universitario Rafik Hariri como el de Al Zahraa, y no hay otras instalaciones alternativas para poder recibir a aproximadamente 450 pacientes ingresados, incluidos 40 en la UCI, advirtió el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en su cuenta en X.

Ello hace que la evacuación sea "inviable", con ambas instalaciones operando a plena capacidad, y tratando a muchos de los heridos por los masivos ataques del miércoles 8 de abril, indicó el máximo responsable de la agencia sanitaria.

Tedros recordó asimismo que en la zona hay instalaciones del Ministerio de Salud libanés y cinco refugios que alojan a más de 5000 personas.

"Exhorto a Israel a revocar esta orden y garantizar la protección de todas las instalaciones de salud, trabajadores sanitarios, pacientes y civiles", señaló el director general de la OMS. EFE