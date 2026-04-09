Kany García evoca la banda sonora caribeña de su infancia en el álbum 'Puerta abierta'

Esther Alaejos

San Juan, 9 abr (EFE).- La artista puertorriqueña Kany García presenta este jueves su nuevo álbum 'Puerta abierta', compuesto de once temas que evocan las imágenes "sonoras y líricas" de su niñez en Puerto Rico, al son de ritmos caribeños y un tributo a los migrantes dominicanos con una colaboración con Juan Luis Guerra.

"Es el álbum que más le he dedicado como ese tiempo en conocerme más, en conocer también más mi camino. Y de ahí un poco crear lo que son las imágenes, tanto sonoras como líricas", confiesa a EFE García, de 43 años, desde un escenario inspirado en la casa de su abuela en el Museo de Arte de Puerto Rico.

La cantautora, que ha ganado siete Latin Grammys, entre otros galardones, realizó un "proceso investigativo" de la banda sonora de su infancia, que describe "muy de campo" con "instrumentos campesinos puertorriqueños".

Con los acordes del cuatro puertorriqueño que toca Fabiola Méndez en el tema 'La casita' o Christian Nieves en el tema homónimo del disco 'Puerta Abierta', cultiva a su niña interior, oriunda de Toa Baja y criada con su familia materna de Morovis, en el centro de Puerto Rico.

"Desde una Kany actual, en cuanto a lo que son sonidos como canciones como las que tengo con Yuridia ('La Mala era yo'), que van más hacia el regional mexicano y otras cosas que me encantan. Pero también una Kany que desde chiquita soñaba con hacer algo con Juan Luis ('Amor bonito'), pues tenerlo ahí presente como que era una manera de cerrar ese ciclo con esa nena", relata.

Además de ritmos latinoamericanos como la cumbia o las rancheras y puertorriqueños como el seis chorreao y la plena de 'La culpa' con Rawayana, su décimo disco cuenta con sonidos dominicanos como el merengue pambiche y la bachata del tema 'La Gatita' junto a Nathy Peluso, en un claro homenaje al país vecino de las Antillas.

García admite con pesar que siente "una deuda" con República Dominicana que ha sido "un refugio" desde el inicio de su carrera, por los inmigrantes dominicanos que han echado "para adelante" Puerto Rico y ahora sufren la separación de sus familias por las redadas migratorias orquestadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La artista, que se define como una persona "muy militante, muy vocal, muy frontal", cree que el antídoto a estas medidas de un presidente "tan dictatorial" es "intentar seguir trabajando desde la justicia social, y no solamente en el tema de migración, en innumerables temas de derechos".

Como los que están quitando a la comunidad LGTBIQ+ que representa, los de las mujeres que recalca en la canción de 'Fiera' o la gentrificación que denuncia en el tema 'Tierra Mía' porque su primer amor fue Puerto Rico, y es un problema que atañe a otros países de Latinoamérica.

"Más que nunca nos toca ser más valientes y nos toca intentar sobrellevar los próximos dos añitos y medio que nos quedan (con Trump), porque son años que se ven tenebrosos, que se ven complicados, y que no pintan bonitos. Pero yo creo que, en la medida que se pueda, el pueblo tiene que seguir saliendo a manifestarse", asevera.

La puertorriqueña está inmersa en la preparación del tour internacional que va a arrancar el 17 de abril en México, el país donde publicó su primer álbum, 'Cualquier Día' (2007), y tuvo su primer éxito en la radio.

Con esta gira, la autora de éxitos como 'Te lo agradezco' o 'Hoy ya me voy' llenará además por primera vez un estadio en República Dominicana, un hito que le da "pavor" y afrontará acompañada de su familia.

"Trato de estar como a la altura de lo que nos viene por delante, pero es difícil", comenta, con vistas a la gira con la que se subirá a más de 80 escenarios. De momento, los países confirmados son: Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Argentina, Italia, Suiza, Reino Unido, España y Francia.

Asimismo, revela que está "súper emocionada" por su visita a España porque tiene un vínculo especial y sangre española por su padre murciano y porque este año recibió un galardón en los Premios Dial en Tenerife, en las Islas Canarias, un evento que "fue lindo" ya que cantó en acústico para 100 fanáticos. EFE

(foto) (vídeo)