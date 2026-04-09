Jueves, 9 de abril de 2026 (07.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 9 abr (EFE).-

Teherán/Jerusalén.- La tregua acordada por Estados Unidos e Irán en la madrugada del miércoles (hora de Irán) pende de un hilo, tras la masacre cometida por Israel en el Líbano y las diferentes interpretaciones sobre si el alto el fuego incluye o no a ese país.

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Beirut.- El Líbano intenta recuperar el pulso tras los peores bombardeos de Israel desde el inicio de su ofensiva el 2 de marzo, mientras Hizbulá retoma sus ataques contra Israel, al que acusa de haber violado la tregua temporal.

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Washington.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pronuncia este jueves un discurso en el Instituto Presidencial Ronald Reagan en Washington.

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Caracas.- Sindicalistas convocan a una marcha hacia la sede del Ejecutivo en Caracas para exigir respuestas sobre sus demandas salariales, un día después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometiera un incremento "responsable" de los sueldos.

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Lima.- La campaña electoral para las elecciones de Perú concluye sin un horizonte claro de cara al domingo, con millones de peruanos que decidirán su voto a última hora, después de que ninguno de los 35 candidatos haya logrado desmarcarse ampliamente del resto.

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Roma.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni comparece ante el Parlamento para ilustrar sus prioridades de cara al último tramo de la legislatura y tras el fracaso de su reforma judicial, tumbada recientemente por los italianos en un referéndum.

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Washington.- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ofrece el discurso inaugural de las reuniones de primavera de la institución, que se celebran del 13 al 18 de abril y que vienen marcadas por la guerra de Irán y sus agudos y asimétricos efectos macroeconómicos.

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Caracas.- El chavismo se moviliza por la paz y para conmemorar los 20 años de la ley orgánica de los consejos comunales.

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París.- El Tribunal de Apelación de París juzga al histórico dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', un proceso que condiciona su entrega a España, donde tiene cuentas pendientes con la justicia.

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Houston (EE.UU.).- La NASA ofrece los últimos detalles sobre el regreso a la Tierra de los astronautas de Artemis II, quienes dedican su último día completo en el espacio a analizar por última vez los procedimientos que les permitirán reentrar a la atmósfera y hacer el amerizaje en el Pacífico.

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Artemis II.- Los astronautas de Artemis II dan una conferencia de prensa en su último día completo en el espacio, mientras ultiman los preparativos para su regreso a la Tierra y repasan los procedimientos de reentrada y amerizaje en el Pacífico.

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Londres.- La cadena británica de radiotelevisión BBC 'ha hecho sus deberes' con la inteligencia artificial (IA), y lleva varios años aplicándola al trabajo diario, reflexionando sobre sus límites y creando una regulación propia que todos sus empleados deben respetar partiendo de un principio básico: que esté alineada con el carácter de servicio público de la cadena, afirmó en entrevista con Efe James Fletcher, director de la unidad de I.A. de la corporación pública.

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Bir al Abed (Egipto).- Desde los 15 años, el joven Ali al Bayadi lleva pescando, como hacía su padre y abuelo, en el lago Bardawil, en el único salado en la península del Sinaí egipcio. Pero ahora, los que continúan este trabajo están buscando alternativas ante las trabas de las autoridades.

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La Paz.- LA CEPAL y la ONG Ayuda en Acción lanzan en Bolivia un estudio que revela que el acceso a la formación técnica en puede incrementar hasta un 41 % los ingresos de jóvenes en Latinoamérica.

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Argelia.- Continúan las conmemoraciones por el 50º aniversario de la proclamación de la República Saharaui.

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Shanghái (China).- El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, preside, en el centro del organismo en Shanghái, los actos de homenaje a la escritora y traductora Marcela de Juan (1905-1981), que dará nombre a partir de ahora a su biblioteca en la megalópolis oriental china.

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Nueva Delhi.- India presenta, en el marco de la tercera Conferencia Mundial de Cirugía Robótica Multiespecialidad de la empresa SSI (SMRSC), un nuevo dron cirujano que podrá llevar atención médica a zonas de desastre y de guerra.

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Ciudad de Panamá.- La aerolínea panameña Copa Airlines presenta sus perspectivas para 2026, donde dará a conocer las principales iniciativas de la compañía.

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Bogotá.- Colombia conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas.

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Moscú.- Se celebra el Foro Espacial Ruso.

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París.- El Festival de Cannes anuncia las películas seleccionadas para su edición número 79, que se celebrará del 12 al 23 de mayo y que tendrá al surcoreano Park Chan-wook como presidente del jurado que dirimirá la prestigiosa Palma de Oro.

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París.- El delegado general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, ofrece declaraciones a los medios tras el anuncio de la selección oficial de las películas de esta edición.

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Séul.- El fenómeno del K-pop BTS comienza su gira mundial con un concierto en Goyang, Corea del Sur, en su esperado regreso a los escenarios tras años de espera por el inicio del inicio del servicio militar obligatorio de sus miembros.

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Londres.- La túnica de bautizo de Isabel II y otros 61 bebés de la familia real se exhibe por primera vez en la exposición "La reina Isabel II: Su vida en estilo", en el palacio de Buckingham, que repasa la moda de la soberana a lo largo de diez décadas.

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Londres.- Los jardines del palacio de Hampton Court en Londres acogen el tradicional festival de tulipanes, con más de 100.000 flores de ésta especie que transforman las 24 hectáreas exteriores del palacio en un paraíso de ensueño.

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Lausana (Suiza).- La Colección de Arte Bruto, el mayor museo dedicado a autores marginales, celebra sus 50 años con una exposición que muestra, una vez más, fascinantes creadores que, a menudo internos en psiquiátricos o prisiones, pintaron o dibujaron durante años sin pensar que alguien vería sus obras.

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Mulhouse (Francia).- El Museo Nacional del Automóvil de Francia (Mulhouse, Este) inaugura este sábado una exposición dedicada a la Formula 1, con decenas de monoplazas históricos y una importante presencia del piloto argentino Juan Manuel Fangio (1911-1995).

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Los Ángeles (EE.UU.).- Barbie Ferreira y Dacre Montgomery protagonizan una nueva versión del clásico de terror de 1978 ‘Faces of Death’, que se adentra en el lado más crudo de las redes sociales y lanza un mensaje sobre la deshumanización que convierte la tragedia en espectáculo.

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San Juan.- La artista puertorriqueña Kany García presenta este jueves su nuevo álbum 'Puerta abierta', que evoca las imágenes "sonoras y líricas" de su niñez en Puerto Rico al son de ritmos caribeños y un tributo a los migrantes dominicanos con una colaboración con Juan Luis Guerra.

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Ciudad de Panamá.- El tenor mexicano Javier Camarena y el pianista español Rubén Fernández Aguirre ofrecen esta semana un concierto juntos en Panamá, un evento que "pretende promover el diálogo, la cooperación y la solidaridad como pilares de una comunidad iberoamericana unida por su historia, su idioma y su música".

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Bogotá.- El escritor colombiano Mario Mendoza presenta su nueva novela, 'La hora de los lobos'.

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Los Ángeles.- El actor y director estdounidense Noah Wyle devela este jueves su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

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Ciudad de México.- La UNODC, en conjunto con la plataforma de transporte Uber y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México presentan la iniciativa “Mundial Sin Trata 2026” que busca poner el tema de la trata de personas en la agenda pública rumbo al Mundial de Fútbol.

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cdp/aca/EFE

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