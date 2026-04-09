Juan Orlando Hernández dice que la justicia de EEUU le eliminó la condena por narcotráfico

Tegucigalpa, 8 abr (EFE).- El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández dijo este miércoles que la justicia de Estados Unidos le ha eliminado la condena y sentencia por narcotráfico, luego de que a inicios de diciembre de 2025 fuera indultado por el presidente estadounidense, Donald Trump, con lo que evitó cumplir una condena de 45 años de cárcel.

"Hoy el sistema de justicia de Estados Unidos, hoy las Cortes de EEUU, me dan la razón. Se elimina la sentencia y la condena, pero además se ordena que se elimine la acusación. La Corte dijo claramente: se elimina la condena y sentencia contra Juan Orlando y le ordena al juez (Kevin) Castel eliminarla de raíz; es un borrón completo, es justicia total”, indicó el exmandatario en redes sociales.

Agregó que “hace cuatro años me sacaron de una manera oprobiosa del país, por una venganza política de aquellos que, acusándome a mí, querían esconder sus propios delitos. Siempre lo dije: soy inocente”. EFE