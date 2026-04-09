Juan Carmona se sincera sobre la preocupación de su familia por Ana Boyer y Fernando Verdasco

Contando las semanas para dar la bienvenida a su cuarto hijo, una niña muy deseada que llega después de tres niños -Miguel (6), Mateo (5) y Martín, que cumplirá dos años dentro de unos días-, y con la vista puesta en la creciente escalada de tensión bélica en el Golfo Pérsico por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, Ana Boyer y Fernando Verdasco abandonaban su residencia en Doha a finales de febrero para poner rumbo a España a la espera de que la situación se estabilizase en el Emirato Árabe.

Y después de un mes en Madrid en la mansión de Isabel Preysler disfrutando en familia y refugiándose del conflicto armado, la pareja decidía regresar a Qatar -donde viven desde 2016- junto a sus pequeños para retomar su rutina diaria antes de la llegada del nuevo miembro de la familia, lanzando así un mensaje tranquilizador.

Un momento complicado que han sobrellevado con discreción y sobre el que se ha pronunciado el integrante de Ketama, Juan Carmona, suegro de Sara Verdasco -hermana del extenista-, durante la presentación del libro homenaje a su tío Pepe Habichuela, 'Now or never', este miércoles en la capital.

"La verdad es que estamos más tranquilos. Sara lo ha pasado bastante mal porque siempre es duro vivir esos momentos, y más de cuestiones de guerra, te da miedo. Pero está un poco más tranquila" ha revelado, evitando dar ningún detalle sobre cómo ha sido la vuelta a Qatar de Ana y Fernando. Lo que sí ha expresado es la gran alegría de la familia Verdasco por la inminente llegada de la cuarta hija de la pareja: "Cuantos más niños mejor" ha asegurado con una sonrisa.