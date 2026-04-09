Israel emite nuevas evacuaciones para barrios en el sur de Beirut pese al alto el fuego anunciado por Pakistán

El Ejército de Israel ha emitido este jueves nuevas evacuaciones para los residentes de varios barrios en el sur de la capital libanesa, Beirut, pese al acuerdo de alto el fuego en Oriente Próximo anunciado por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, para poner fin a la guerra de Irán, que incluye también a Líbano.

El portavoz en árabe del Ejército de Israel, Avichai Adrai, ha instado a la población libanesa a "evacuar" de inmediato los barrios de Haret Hreik, Hadat, Lailaki, Ghobeiri, Burj al Barajné, Jná, Chiya y Tahuitet el Ghadir, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Rafic Hariri.

"El Ejército seguirá operando y atacando la infraestructura militar perteneciente al partido terrorista Hezbolá en diversas partes del suburbio del sur", ha señalado Adrai en redes sociales, insistiendo en que las fuerzas israelíes "no tienen intención" de provocar daño a la población, sino que se limitan a atacar "objetivos" del grupo chií.

Estados Unidos e Irán llegaron este martes a un acuerdo para pausar dos semanas la guerra, en medio de los esfuerzos diplomáticos, liderados por Islamabad, para una salida negociada al conflicto. La frágil tregua se ha visto cuestionada por los bombardeos de Israel contra Líbano. Teherán ya ha avisado de que "las negociaciones carecen de sentido" si continúa la oleada de ataques israelíes.