Agencias

Israel eleva a cerca de 7.500 los heridos por la guerra desatada tras su ofensiva con EEUU contra Irán

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Las autoridades de Israel han elevado este jueves a cerca de 7.500 los heridos en el país en el marco de la guerra desatada en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, un día después de que las partes alcanzara un alto el fuego de dos semanas.

El Ministerio de Sanidad israelí ha señalado en un breve comunicado que hasta ahora se han registrado 7.451 heridos, incluidos 118 que siguen hospitalizados. Entre ellos hay dos en estado crítico, trece en estado grave y 25 en estado moderado, además de 74 en estado leve.

El conflicto estalló el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva sorpresa contra Irán en medio de unas negociaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear --como ya pasara en junio de 2025--.

Pakistán, que ha encabezado los esfuerzos de mediación, anunció el miércoles un acuerdo de alto el fuego temporal, entre denuncias de Irán sobre violaciones del mismo por parte de Israel por su oleada de bombardeos contra Líbano --que, según Islamabad, era parte del acuerdo, si bien Israel y Estados Unidos sostuvieron a posteriori que no--, y de cara a las reuniones previstas este viernes en Pakistán para intentar cerrar un pacto final.

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