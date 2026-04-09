Irene Rosales, arropada por Guillermo en plena polémica por las palabras de Kiko Rivera: "Ella es la mejor"

La situación alrededor de Kiko Rivera vuelve a estar al rojo vivo. Tras su última entrevista en 'De Viernes' y los comentarios que ha hecho públicamente sobre sus exparejas, su vida sentimental pasada y su papel como padre, el DJ se ha colocado de nuevo en el centro del huracán mediático. Sus palabras han provocado un efecto dominó: Jessica Bueno ya ha manifestado su malestar, ha pedido respeto y ha dejado claro que solo le une a él su hijo en común, mientras que Irene Rosales tampoco ha dudado en contestar al padre de sus hijas.

En paralelo a este revuelo, la imagen que ofrece la sevillana es la de una mujer que ha pasado página y está viviendo su mejor momento personal, aprovechando el tiempo perdido. En ese contexto, su relación con Guillermo se ha convertido en su principal refugio emocional, un apoyo silencioso que contrasta con la intensidad de las últimas semanas en torno a Kiko.

Con este telón de fondo, las últimas imágenes de la pareja hablan por sí solas. Se les veía salir juntos de una cafetería, relajados, sonrientes y charlando de forma cómplice, ajenos en apariencia a todo el debate que se ha generado en televisión y redes sociales. Antes de subir al coche, ella se acercó corriendo para darle un beso y, entre risas, pidió a los reporteros que no grabasen ese momento, intentando preservar al menos una parte de su intimidad en plena calle.

A pesar de las preguntas insistentes sobre las declaraciones del DJ, Guillermo ha optado por una postura prudente. No ha querido entrar a valorar lo que se ha dicho de su pareja y ha zanjado el tema con un mensaje claro: "Irene es la mejor, solo puedo decir eso". Ha insistido en que prefiere mantenerse al margen de la polémica y, cuando le han preguntado si sigue completamente enamorado pese a todo el ruido mediático, su respuesta ha sido un escueto pero contundente "siempre", evitando confrontaciones directas pero dejando clara su implicación emocional.

Ella, en la misma línea, ha decidido no responder ni a las risas ni a las frases con segundas de su ex. Ante las cuestiones de la prensa sobre cómo se sentía al oírle hablar de su pasado en común, se ha limitado a sonreír y seguir su camino, sin entrar en valoraciones. Tampoco se ha pronunciado sobre las palabras de Jessica Bueno, que subrayaba que el músico "tiene mucha suerte con las madres de sus hijos". Su silencio, más que indiferencia, parece una decisión muy meditada: no avivar la confrontación pública y separar su presente, estable y en calma junto a Guillermo, del ruido constante que vuelve a rodear al padre de sus hijas.