IICA busca garantizar abastecimiento de fertilizantes en América ante alteraciones mercado

San José, 8 abr (EFE).- El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) anunció este miércoles que trabajará en conjunto con el Instituto de Fertilizantes (TFI, por sus siglas en inglés) para garantizar el abastecimiento de fertilizantes clave para la producción agrícola y la seguridad alimentaria, frente a disrupciones del mercado y tensiones geopolíticas.

El director general del IICA, Muhammad Ibrahim, quien se encuentra de visita está semana en Washington, sostuvo allí una reunión con el presidente del TFI, Corey Rosenbusch, con el fin de buscar oportunidad de colaboración conjunta, detalló el IICA en un comunicado.

"El TFI y el IICA elaborarán de manera conjunta productos con información sobre la situación del abastecimiento de fertilizantes en el hemisferio, que será presentada ante el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y otras instituciones públicas y privadas relevantes", indicó la información oficial.

El IICA también desarrollará una política de comunicación para generar conciencia sobre las vulnerabilidades que presenta la región en cuanto a la disponibilidad de fertilizantes y la necesidad de estabilizar el abastecimiento a través de políticas públicas e inversiones de largo plazo.

"Una prioridad es impulsar el potencial que existe en el continente para instalar una mayor capacidad de producción de nitrógeno, indispensable para la producción de fertilizantes como la urea. En ese sentido, el IICA propiciará un acercamiento del TFI con Trinidad y Tobago, país caribeño que es gran productor de gas natural, insumo clave para la producción de fertilizantes nitrogenados", explicó el IICA.

El acuerdo será ratificado próximamente mediante la firma de un memorándum entre el IICA y el TFI, entidad que representa a actores de toda la cadena estadounidense de suministros y que tiene como uno de sus objetivos la seguridad alimentaria en el continente. EFE