Iberdrola toma el control casi total de Neoenergia tras opa de 1.140 millones de dólares

São Paulo, 9 abr (EFE).- El grupo español Iberdrola elevará su participación en su filial brasileña Neoenergia al 98 %, tras una opa en la que adquirió un 14,2 % que no poseía por 5.825 millones de reales (1.140 millones de dólares / 980 millones de euros), informó este jueves la compañía.

El 2 % restante del capital social de Neoenergia permanecerá por el momento en circulación, lo que equivale a unos 24,2 millones de acciones, según indicó la empresa en un comunicado al mercado.

En la opa de este jueves, Iberdrola adquirió 172.512.742 acciones ordinarias, equivalentes al 14,21 % del capital social de Neoenergia.

La eléctrica española pagará por cada acción 33,77 reales (6,6 dólares al cambio de hoy), conforme a lo establecido en el folleto de la opa, lo que supone un desembolso total de 5.825 millones de reales.

Tras la liquidación financiera de la operación, prevista para el próximo 24 de abril, Iberdrola pasará a ser titular, directa o indirectamente, de 1.189.541.854 acciones ordinarias, aproximadamente el 98 % del capital social de Neoenergia.

En consecuencia, Neoenergia dejará de cotizar en el segmento 'Novo Mercado' de la Bolsa de São Paulo —el de mayor nivel de gobernanza corporativa— y avanzará en el proceso de conversión de su registro como compañía abierta.

Una vez que permanecerá en circulación menos del 5 % del total de las acciones, Iberdrola ha informado que hará que Neoenergia convoque una asamblea general extraordinaria para deliberar sobre el rescate de los títulos remanentes.

Neoenergia señaló que los accionistas que no hayan vendido sus acciones durante la opa podrán hacerlo hasta el 11 de mayo próximo o hasta la aprobación del rescate compulsorio, si este ocurre antes, al mismo precio por acción ofrecido en la opa.

Según Iberdrola, la operación busca simplificar la estructura corporativa y organizativa de Neoenergia. Con esta operación, la compañía española reafirma su apuesta por el negocio de redes y el mercado brasileño.

Neoenergia es una de las mayores eléctricas de Brasil y está presente en 19 de los 27 estados del país, actuando en las áreas de generación, transmisión, distribución y comercialización. EFE