Guterres condena los ataques de Israel en Líbano y llama al cese "inmediato" de la violencia

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado "inequívocamente" la oleada de ataques ejecutada por Israel contra Líbano este miércoles, donde el balance de víctimas supera los 250 muertos y los 1.100 heridos, y ha llamado al cese "inmediato" de la violencia, que se ha intensificado desde la decisión de Israel de invadir el sur de Líbano en su campaña militar oficialmente dirigida contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

"El secretario general condena inequívocamente los ataques masivos perpetrados por Israel en todo el Líbano el 8 de abril, que causaron la muerte y heridas a cientos de civiles, incluidos niños, así como daños a la infraestructura civil", ha recogido su portavoz, Stéphane Dujarric.

En el mismo comunicado, Guterres "condena enérgicamente la pérdida de vidas civiles y está profundamente alarmado por el creciente número de víctimas", extendiendo asimismo sus condolencias al Gobierno y a la sociedad libanesa.

"Tras el anuncio del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, la actividad militar en curso en Líbano representa un grave riesgo para dicho alto y para los esfuerzos por lograr una paz duradera e integral en la región", ha alertado antes de reiterar "su llamamiento a todas las partes para que cesen inmediatamente las hostilidades".

Al hilo, el dirigente portugués ha mantenido que "el Derecho Internacional, incluido el Derecho Internacional Humanitario, debe respetarse en todo momento". "Los civiles y los bienes civiles deben protegerse siempre, y los ataques dirigidos contra ellos son inaceptables", ha agregado.

"No existe una solución militar al conflicto. El secretario general sigue haciendo un llamamiento a todas las partes para que utilicen los canales diplomáticos y reafirmen su compromiso con la plena aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad", ha reclamado Guterres acerca del texto aprobado en 2006, que ya entonces reclamaba el fin de las hostilidades entre Hezbolá e Israel.

MÉDICOS SIN FRONTERAS VE "INACEPTABLES" LOS ATAQUES

La condena de Guterres a los bombardeos israelíes en Líbano no ha sido la única de la jornada, después de que la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) haya tachado de "inaceptables" los "ataques indiscriminados" ejecutados por el Ejército de Israel "contra zonas muy densamente pobladas".

"Estos ataques indiscriminados contra zonas muy densamente pobladas son totalmente inaceptables", ha declarado el coordinador de emergencias de MSF en Líbano, Christopher Stokes, que ha informado de "una afluencia masiva de pacientes heridos, entre ellos niños, al Hospital Público Rafik Hariri de Beirut", adonde los pacientes han ido llegando "con heridas de metralla y hemorragias graves" y, en un caso, "habiendo perdido ambas piernas".

Asimismo, Stokes ha alertado de que "el personal sanitario está resultando herido y llegando al límite de sus fuerzas". "Anoche, el hospital Hiram, también en Sour, donde MSF ha realizado donaciones, fue atacado por las fuerzas israelíes, lo que causó heridas a varios trabajadores sanitarios", ha denunciado.

"Los continuos ataques contra la población civil deben cesar. Es necesario proteger los centros sanitarios, el personal y los pacientes. El desplazamiento forzoso y repetido de personas --un crimen de guerra-- debe acabar", ha reclamado.

La ONG también ha recogido en el mismo comunicado las declaraciones de la doctora Thienminh Dinh, médica de urgencias de MSF en el citado hospital Jabal Amel, quien ha afirmado que la organización "está prestando apoyo a los hospitales del sur del Líbano, al sur del río Litani", un territorio donde Israel ha desplegado tropas y que, según han apuntado sus autoridades, pretende separar del resto del país y constituir como una zona de seguridad, mientras continúa su campaña militar, pese al alto el fuego que, según Pakistán, mediador entre Estados Unidos e Irán, incluía a Líbano.

"Durante la noche hubo celebraciones y esta mañana se respiraba un renovado aire de esperanza y optimismo tras las conversaciones sobre un alto el fuego. Pero a lo largo de la mañana y la tarde, ha quedado cada vez más claro que el alto el fuego no incluye al pueblo libanés", ha lamentado la doctora Dinh. "Ha habido familias libanesas que han regresado al sur para comprobar el estado de sus hogares, pensando que la zona ya era segura. Y está claro que no lo es", ha agregado.

Además, ha alertado de que, durante la tarde, "las bombas han seguido cayendo, haciendo temblar las paredes de los hospitales a los que prestamos apoyo, y los cuerpos han seguido inundando el hospital". "Cada vez está más claro que no hay ningún lugar seguro para la población civil del Líbano", ha lamentado.

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE VE A LAS FAMILIAS "EN UN PUNTO DE RUPTURA"

Quienes también han dedicado esfuerzos a colaborar con la sociedad libanesa sobre el terreno son los responsables en la región de Acción contra el Hambre, ONG que, en un comunicado propio, ha alertado de que "las familias de todo el Líbano han llegado a un punto de ruptura".

"Las necesidades humanitarias aumentan por momentos, pero la capacidad de respuesta sigue siendo demasiado limitada. Las familias de todo Líbano han llegado a un punto de ruptura. Las hostilidades deben cesar de inmediato", ha subrayado la organización en un comunicado en el que ha señalado que todos sus equipos "que están trabajando en el terreno se encuentran a salvo".

Al hilo, ha señalado estar "siguiendo de cerca la evolución de los acontecimientos y evaluando las necesidades para seguir respondiendo", además de "dar prioridad a la seguridad de las comunidades afectadas".

"Recordamos a todas las partes su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario, incluida la obligación legal de proteger a la población civil", ha subrayado la ONG.