Finaer incorpora a María Andreu Plou (ex Asval) como directora comercial e institucional

Finaer, la compañía argentina que otorga a inquilinos, propietarios e inmobiliarias garantías en los contratos de alquiler, ha incorporado a María Andreu Plou, exdirectora general de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), como directora comercial e institucional.

La directiva se encargará de liderar el área institucional y la relación de la firma con las distintas partes interesadas, así como la estrategia comercial para impulsar su crecimiento en el mercado del alquiler.

Andreu Plou acumula más de 15 años de experiencia en gestión estratégica, desarrollo de negocio y relaciones institucionales. En su trayectoria profesional ha liderado organizaciones en sectores tan diversos como el inmobiliario, el financiero y la gestión empresarial.

En concreto, inició su trayectoria profesional en el sector bancario y desarrolló una carrera internacional en Global Exchange, donde ejerció como directora comercial del grupo y posteriormente como country manager en Suiza. Es miembro del Comité de Expertos del Observatorio de la Reputación Inmobiliaria y completó el Programa de Perfeccionamiento Directivo (PDG) del IESE Business School.

"Su sólida experiencia y conocimiento del sector inmobiliario representarán un apoyo importante para el crecimiento de la compañía en los próximos años", señala el consejero delegado y fundador de Finaer, Nicolás Barilari Plana.