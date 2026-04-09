Europa reclama que el alto el fuego incluya al Líbano tras ofensiva israelí

Bruselas, 9 abr (EFE).- La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, reclamó este jueves que el alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán incluya al Líbano, una petición que también han llevado a cabo los Gobiernos de España, Francia, Italia y Reino Unido tras la nueva ofensiva de Tel Aviv contra Beirut.

Bruselas y las capitales europeas reaccionaron así a la oleada de bombardeos sin precedentes lanzada por Israel el miércoles, horas después de que entrara en vigor la tregua entre Washington y Teherán, y que ha dejado al menos 182 muertos y 890 heridos, según el Ejecutivo libanés.

"Las acciones de Israel están sometiendo a una fuerte presión el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. La tregua con Irán debería extenderse al Líbano", dijo hoy Kallas a través de redes sociales.

La escala de la ofensiva, que incluyó más de 100 ataques aéreos contra lo que Israel considera blancos del grupo libanés chií Hizbulá, pero que también han alcanzado zonas residenciales, "hace difícil argumentar que unas acciones tan desmesuradas puedan considerarse legítima defensa", añadió la alta representante de Exteriores de la UE.

"Hizbulá arrastró al Líbano a la guerra, pero el derecho de Israel a defenderse no justifica causar una destrucción tan masiva", sentenció Kallas, quien también recordó que, tal y como se acordó, Hizbulá "debe desarmarse" y aseguró que la UE "apoya los esfuerzos del Líbano" para ese fin.

Kallas también ha mantenido contactos en las últimas horas con representantes diplomáticos saudíes, pakistaníes y del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo para apoyar la labor de mediación de Islamabad en el conflicto y discutir vías para alcanzar la paz en la región.

Varias capitales con peso en la UE, además de Londres, han enviado mensajes similares a favor de que el Líbano esté cubierto por el cese de hostilidades, tal y como había apuntado la mediación pakistaní en un principio, aunque tanto el presidente estadounidense, Donald Trump, como el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, han contradicho esa versión.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, dijo hoy que los ataques israelíes "debilitan" la tregua, e insistió en que el Líbano debe ser "imperativamente cubierto por este alto el fuego", en línea con lo manifestado en la víspera por el presidente francés, Emmanuel Macron.

El miércoles, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, consideró "intolerable" el "desprecio por la vida y el derecho internacional" por parte de Netanyahu, al lanzar el ataque "más duro" contra el Líbano pese al alto el fuego.

"No debe haber impunidad ante estos actos criminales", incidió en la red social X, donde también escribió que "toca hablar claro" y pidió que el Líbano forme parte del alto el fuego y que la comunidad internacional condene esta "nueva violación del derecho internacional"

Además, reclamó a la Unión Europea que suspenda su acuerdo de asociación con Israel.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recalcó hoy la condena de su Gobierno a "cualquier forma de violación del alto el fuego", y agregó que esa tregua debe incluir el cese "permanente de las hostilidades, el fin de los ataques contra los países del Golfo" y también "las operaciones militares en el Líbano".

Por su parte, la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, señaló este jueves que la escalada de la víspera por parte de Israel fue "profundamente perjudicial", y pidió que "el alto el fuego y el cese de las hostilidades también incluyan a Líbano", en declaraciones a Radio Times.

Tras los ataques israelíes, Hizbulá anunció la madrugada del jueves haber lanzado nuevos ataques contra Israel, lo que supone la intensificación del conflicto en un frente clave para Teherán en medio de la tregua de dos semanas pactada entre Estados Unidos e Irán y antes de que Pakistán acoja este fin de semana potenciales conversaciones de paz entre ambas partes.